Nicol Delago conquista Tarvisio: prima storica vittoria in Coppa del Mondo

A 30 anni arriva il successo più atteso: Nicol Delago trionfa nella discesa libera di Tarvisio, firmando la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo davanti a Weidle-Winkelmann e Lindsey Vonn.
Delago, il giorno perfetto: vittoria in discesa davanti a Weidle e Vonn
Non è mai troppo tardi per scrivere la propria storia. Nicol Delago centra la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, imponendosi nella discesa libera di Tarvisio con una prova solida, coraggiosa e tecnicamente pulita.
La 30enne altoatesina di Bressanone, partita con il pettorale numero 3, ha fermato il cronometro su 1’46”28, precedendo di 20 centesimi la tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Terzo posto per una straordinaria Lindsey Vonn, a soli 26 centesimi, ancora protagonista a 41 anni.
“Amo questa pista”: le parole di Nicol Delago
Al termine della gara, Delago ha raccontato tutta l’emozione del momento:
«Ero nervosa questa mattina, ho cercato di attaccare e di sciare bene. Amo questa pista e tutte le sue curve. Penso di aver fatto la gara perfetta. Devo ancora realizzare quanto è successo».
Un successo costruito con intelligenza, crescendo nella parte finale del tracciato, sfruttando al meglio anche le condizioni della pista.
Le altre azzurre: Pirovano sesta, Goggia undicesima
Ai piedi del podio si piazza l’austriaca Nina Ortlieb (+0”42), seguita dalla tedesca Emma Aicher (+0”80).
In sesta posizione troviamo Laura Pirovano, appaiata con l’americana Breezy Johnson (+0”85).
Buona anche la prova di Nadia Delago, sorella di Nicol, decima a 1”15.
Appena fuori dalla top ten Sofia Goggia, undicesima a 1”35, penalizzata nei tratti di scorrimento.
«Sono contenta per Nicol, soprattutto per il percorso che abbiamo condiviso negli anni», ha commentato la bergamasca.
A punti anche Elena Curtoni, 23ª. Più indietro Melesi, Thaler e Allemand.
Tarvisio resta protagonista: domenica il superG
La Coppa del Mondo femminile resta a Tarvisio anche domenica 18 gennaio, quando è in programma il superG, con partenza fissata alle 11.15.
Ordine d’arrivo – Discesa libera Tarvisio
-
Nicol Delago (Ita) 1’46”28
-
Kira Weidle-Winkelmann (Ger) +0”20
-
Lindsey Vonn (Usa) +0”26
-
Nina Ortlieb (Aut) +0”42
-
Emma Aicher (Ger) +0”80
-
Laura Pirovano (Ita) +0”85
-
Breezy Johnson (Usa) +0”85
-
Ilka Stuhec (Slo) +1”06
-
Marte Monsen (Nor) +1”12
-
Nadia Delago (Ita) +1”15
-
Sofia Goggia (Ita) +1”35
-
Elena Curtoni (Ita) +2”99
Classifica generale Coppa del Mondo
-
Mikaela Shiffrin (Usa) 923
-
Camille Rast (Sui) 753
-
Lindsey Vonn (Usa) 513
-
Paula Moltzan (Usa) 502
-
Emma Aicher (Ger) 498
-
Sofia Goggia (Ita) 466
-
Laura Pirovano (Ita) 253
-
Nicol Delago (Ita) 180