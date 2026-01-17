Nicol Delago conquista Tarvisio: prima storica vittoria in Coppa del Mondo

A 30 anni arriva il successo più atteso: Nicol Delago trionfa nella discesa libera di Tarvisio, firmando la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo davanti a Weidle-Winkelmann e Lindsey Vonn.

Non è mai troppo tardi per scrivere la propria storia. Nicol Delago centra la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, imponendosi nella discesa libera di Tarvisio con una prova solida, coraggiosa e tecnicamente pulita.

La 30enne altoatesina di Bressanone, partita con il pettorale numero 3, ha fermato il cronometro su 1’46”28, precedendo di 20 centesimi la tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Terzo posto per una straordinaria Lindsey Vonn, a soli 26 centesimi, ancora protagonista a 41 anni.

Al termine della gara, Delago ha raccontato tutta l’emozione del momento:

«Ero nervosa questa mattina, ho cercato di attaccare e di sciare bene. Amo questa pista e tutte le sue curve. Penso di aver fatto la gara perfetta. Devo ancora realizzare quanto è successo».