Sci alpinismo, Murada ancora sul podio: terza nella sprint di Courchevel

La valtellinese conferma l’ottimo momento nella seconda sprint stagionale di Coppa del Mondo, alle spalle delle francesi Harrop e Ravinel

Giulia Murada si conferma tra le protagoniste assolute della Coppa del Mondo di sci alpinismo. A Courchevel, nella seconda sprint stagionale – format che debutterà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – la ventisettenne di Albosaggia centra un nuovo podio chiudendo terza, alle spalle delle francesi Emily Harrop e Margot Ravinel.

Dopo il secondo posto conquistato lo scorso mese a Solitude (USA), la valtellinese aggiunge un altro risultato di spessore in una specialità sempre più centrale nel panorama internazionale.

Sprint femminile: Murada costante e competitiva

Il cammino di Murada è stato solido e continuo fin dalle batterie. L’azzurra ha vinto la propria heat iniziale, per poi guadagnarsi l’accesso alla finale grazie al secondo posto in semifinale, alle spalle della sola Harrop.

Nella sfida decisiva, Murada ha provato a restare agganciata al ritmo delle due transalpine, ma la campionessa francese ha progressivamente allungato negli ultimi metri, precedendo Ravinel. L’italiana ha chiuso con un distacco di 13″1, precedendo atlete di alto livello come la svizzera Marianne Fatton, la tedesca Tatjana Paller e l’austriaca Johanna Hiemer.

Le altre azzurre: Mascherona in top ten

Ottima anche la prova di Katia Mascherona, fermatasi in semifinale proprio nella batteria vinta da Harrop e Murada: per lei un quinto posto finale che vale l’ingresso nella top ten di giornata.

Si è invece arrestato ai quarti il percorso di Alba De Silvestro, terza italiana capace di superare il turno di qualificazione.

Sprint maschile: Cardona Coll davanti a tutti

In campo maschile, le batterie si sono rivelate fatali per gli azzurri. Hermann Debertolis ha chiuso quarto nella seconda heat, mentre Nicolò Canclini e Rocco Baldini si sono classificati terzo e quarto nella quarta batteria, mancando l’accesso alla finale.

A imporsi è stato lo spagnolo Oriol Cardona Coll, che ha preceduto il francese Thibault Anselmet e Nikita Filippov.

Il programma: venerdì spazio al vertical

La tappa di Courchevel si chiuderà domani, venerdì 16 gennaio, con il primo vertical stagionale, in programma dalle ore 19, altra prova chiave in vista dell’appuntamento olimpico.