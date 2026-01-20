Kitzbühel, Franzoni vola nella prima prova sulla Streif: è il più veloce

Il bresciano precede Innerhofer nella prima discesa cronometrata. Buone indicazioni anche per Casse

Giovanni Franzoni riprende esattamente da dove aveva lasciato a Wengen. Nella prima prova cronometrata sulla Streif di Kitzbühel, in vista della discesa di sabato, il bresciano fa segnare il miglior tempo, fermando il cronometro su 1’52”87.

Alle sue spalle si piazza un ottimo Christof Innerhofer, che conferma grande confidenza con la pista tirolese chiudendo a soli 11 centesimi dal compagno di squadra.

Podio virtuale e big subito dietro

Terzo tempo per il francese Maxence Muzaton, staccato di 0”39 da Franzoni. Seguono lo svizzero Alexis Monney, quarto a 0”42 nonostante un salto di porta, e il connazionale di Muzaton Nils Allègre, quinto con un ritardo di 0”54.

Subito dietro si segnala una prova incoraggiante di Mattia Casse, che trova rapidamente il feeling con la Streif e chiude sesto a 0”57.

Distacchi per i favoriti

Tra i big, Marco Odermatt termina la prova con un distacco di 1”41, mentre Vincent Kriechmayr accusa 1”54. Più indietro Von Allmen, che chiude a 1”84.

Gli altri azzurri

Benjamin Alliod completa il primo test sulla Streif con un gap di 1”87, seguito da Florian Schieder a 2”11 e Dominik Paris a 2”60.

Distacchi più ampi per Guglielmo Bosca, che paga 3”69, Marco Abbruzzese a 3”94 e Max Perathoner, attardato di 5”40.

Il programma della tappa di Kitzbühel

La tappa austriaca entra ora nel vivo. La seconda e la terza prova cronometrata sono al momento confermate per mercoledì e giovedì.

Il programma proseguirà con: