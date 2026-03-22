Goggia da brividi: conquista la Coppa del Mondo di superG

La campionessa azzurra chiude i conti a Kvitfjell e firma un’altra pagina di storia dello sci italiano

Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di superG 2025/26 e aggiunge un nuovo capitolo straordinario alla sua carriera. La sciatrice bergamasca si impone nella classifica di specialità grazie al risultato ottenuto a Kvitfjell, in Norvegia, assicurandosi per la prima volta la sfera di cristallo nella disciplina.

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La 33enne delle Fiamme Gialle precede nella graduatoria finale la neozelandese Alice Robinson, unica avversaria ancora aritmeticamente in corsa, che chiude la prova al settimo posto con un distacco di 2”41 dalla vetta.

Un nuovo traguardo nella carriera di Goggia

Dopo aver conquistato quattro Coppe del Mondo di discesa libera (2018, 2021, 2022 e 2023), Goggia arricchisce ulteriormente il proprio palmares centrando il successo anche nel superG.

La campionessa azzurra succede nell’albo d’oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la Coppa di specialità nel superG, dopo Federica Brignone nella stagione 2021/22.

Italia protagonista nella storia del superG

Con questo risultato, l’Italia rafforza la propria tradizione nella disciplina. In campo femminile le vittorie portano la firma di Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini hanno conquistato la Coppa Peter Runggaldier nella stagione 1994/95 e Dominik Paris nel 2018/19.

Un trionfo che conferma ancora una volta il ruolo di Goggia tra le protagoniste assolute dello sci alpino mondiale.