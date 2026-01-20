Gigante di Kronplatz, Brignone emoziona al rientro: è sesta, vince Scheib

A San Vigilio di Marebbe trionfa l’austriaca davanti a Rast e Hector. Ottimo ritorno per l’azzurra dopo l’infortunio

Julia Scheib si impone nel gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino femminile, al termine di una gara di altissimo livello sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe. L’austriaca chiude in 2’19”85, precedendo la svizzera Camille Rast (+0”37) e la svedese Sara Hector (+0”46), leader dopo la prima manche.

Nel giorno più atteso, quello del rientro in gara di Federica Brignone, l’azzurra firma una prestazione di grande valore, chiudendo sesta a 1”23, a quasi 300 giorni dal grave infortunio subito in Val di Fassa.

Top 10 per Della Mea, bene Zenere

Arriva la quinta top 10 consecutiva tra le porte larghe per Lara Della Mea, che conclude in decima posizione con un distacco di 2”60. Buona anche la prova di Asja Zenere, 15ª a 3”45, mentre Alice Pazzaglia chiude 24ª a 4”84.

Goggia e Collomb out, niente seconda manche per altre azzurre

Gara terminata anzitempo per Sofia Goggia, scivolata dopo poche porte della prima manche, così come per Giorgia Collomb. Non riescono a qualificarsi per la seconda frazione anche Ilaria Ghisalberti, Ambra Pomarè e Anna Trocker.

Le parole di Brignone

Al termine della gara Federica Brignone ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

«Lascio San Vigilio felice. Più fiducia? Vedrò con calma. Non avevo neanche pensato al risultato, ero solo emozionata».

La fuoriclasse azzurra ha poi aggiunto:

«Ora il programma prevede di tornare a Cortina per fare velocità e vedere se riesco a partecipare alle gare. C’è bisogno di prendere confidenza: mi sono accorta che faccio due curve e ne freno una, ma va bene così».

Ordine d’arrivo – Gigante di Kronplatz

Julia Scheib (AUT) 2’19”85 Camille Rast (SUI) +0”37 Sara Hector (SWE) +0”46 Mikaela Shiffrin (USA) +0”86 Maryna Gasienica-Daniel (POL) +1”01 Federica Brignone (ITA) +1”23 Thea Louise Stjernesund (NOR) +1”48 Paula Moltzan (USA) +1”51 Valerie Grenier (CAN) +2”24 Lara Della Mea (ITA) +2”60 Asja Zenere (ITA) +3”45 Alice Pazzaglia (ITA) +4”84

Classifica generale di Coppa del Mondo