Gigante di Kronplatz, Brignone settima nella prima manche al rientro dopo l’infortunio

Sulla Erta di San Vigilio di Marebbe guida Sara Hector. Bene anche Della Mea, out Goggia

Federica Brignone firma una prima manche di grande spessore nel gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz, chiudendo settima al rientro in gara a meno di dieci mesi dal grave infortunio del 3 aprile scorso. Sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano, la valdostana si esprime su livelli altissimi su un tracciato lungo, tecnico ed estremamente impegnativo anche dal punto di vista fisico.

A metà gara Brignone accusa un ritardo di 1”18 dalla leader, la svedese Sara Hector, che comanda la classifica provvisoria con il tempo di 1’13”54.

Classifica di manche: Hector davanti a Rast e Scheib

Alle spalle di Hector si piazza la svizzera Camille Rast, seconda a 0”15, mentre l’austriaca Julia Scheib occupa la terza posizione con un distacco di 0”39.

Davanti a Brignone figurano anche Mikaela Shiffrin (+0”89), Thea Louise Stjernesund (+0”97) e Maryna Gasienica-Daniel (+1”09), in una classifica molto compatta nelle posizioni di vertice.

Della Mea convince, qualificate Zenere e Pazzaglia

Molto incoraggiante anche la prova di Lara Della Mea, che conclude la prima manche in decima posizione a 1”89 dalla vetta. Subito dietro di lei Asja Zenere, dodicesima a 2”23, protagonista di una discesa molto solida per oltre tre quarti di gara.

Centrata la qualificazione anche da Alice Pazzaglia, che con il pettorale numero 24 chiude in crescita a 3”13 da Hector.

Cadute e mancate qualificazioni

Esce di scena dopo poche porte Sofia Goggia, che scivola e termina anzitempo la sua gara, così come Giorgia Collomb. Distacchi più ampi e niente seconda manche invece per Ilaria Ghisalberti, Ambra Pomarè e Anna Trocker.

Le parole di Brignone

Federica Brignone ha commentato così la sua prova al parterre:

«È stata difficile, ammetto che sul cancelletto qualche dubbio mi è venuto. La manche girava molto e temevo di non andare abbastanza profonda. Sono partita rigida, poi dopo il primo intermedio mi sono sciolta un po’ ed è andata meglio. Mi sono sentita bene, è stato un ottimo test. Sono felicissima, ma ora voglio ritrovare le mie sensazioni e il mio sciare. Ho rotto il ghiaccio, spero di riuscire a farlo ancora di più nella seconda manche».

Della Mea e Goggia: sensazioni opposte

Soddisfatta anche Lara Della Mea:

«Mi sento bene sugli sci. Ho interpretato abbastanza bene la manche, anche se forse si poteva osare di più perché la neve permetteva tanto. Sono più consapevole e il lavoro fatto, insieme alla condizione fisica, sta pagando».

Amara invece l’analisi di Sofia Goggia:

«Girava tantissimo, il ritmo era molto lento. Sono andata lunga per un dossetto e poi ho provato a rientrare, ma sono scivolata. Non è il momento più splendente, ma fisicamente e tecnicamente ci sono: devo fare io un click».

Seconda manche

La seconda frazione del gigante di Kronplatz è in programma a partire dalle 13:30.