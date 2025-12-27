Gigante di Semmering, Hector davanti a tutte: Goggia undicesima, Della Mea in top ten

Caduta senza conseguenze per Robinson. Azzurre in crescita nel doppio test verso Milano-Cortina 2026

Sulle nevi di Semmering, in Austria, è andata in scena la prima manche dello slalom gigante femminile, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 e tappa chiave in avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Una giornata segnata dalla caduta – fortunatamente senza conseguenze – della neozelandese Alice Robinson, una delle grandi favorite alla vigilia, e dal comando provvisorio della svedese Sara Hector, campionessa olimpica in gigante a Pechino 2022.

La gara, trasmessa in diretta su Rai 2 per la prima manche e su Rai Sport per la seconda, con streaming su RaiPlay e Rainews.it, rappresenta un doppio banco di prova fondamentale: domenica, infatti, è in programma anche lo slalom speciale.

Hector leader, Robinson fuori

Al termine della prima manche, Sara Hector guida la classifica con il tempo di 57.15, seguita a soli 2 centesimi dall’austriaca Julia Scheib. Sul podio provvisorio anche Lara Colturi, terza a +0.13.

Più staccata Mikaela Shiffrin, ottava a +1.16, posizione che rende molto complicata la rimonta per il podio nella seconda manche.

Azzurre: Della Mea solida, Goggia in controllo

Buone indicazioni arrivano dal fronte azzurro. Lara Della Mea chiude nona, centrando la top ten con una prova ordinata e senza sbavature, mentre Sofia Goggia è undicesima a +1.47.

Per Goggia, leader della squadra italiana e già vincitrice in stagione nel superG di Val d’Isère, si tratta di una manche di gestione, utile soprattutto in chiave olimpica, dopo i podi conquistati tra discesa e superG a St. Moritz.

Classifica prima manche – Gigante femminile Semmering