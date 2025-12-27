Sportface TVOriginals
Sci Alpino

Gigante di Semmering, Hector davanti a tutte: Goggia undicesima, Della Mea in top ten

Franz Monaco
-
Sci Alpino Tremblant FIS Ski World Cup Slalom Gigante Femminile
Dec 6, 2025; Mont-Tremblant, Quebec, CANADA; Sofia Goggia of Italy during the PwC Tremblant alpine skiing World Cup at Mont-Tremblant Ski Resort. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images/Sipa USA

Caduta senza conseguenze per Robinson. Azzurre in crescita nel doppio test verso Milano-Cortina 2026

Sulle nevi di Semmering, in Austria, è andata in scena la prima manche dello slalom gigante femminile, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 e tappa chiave in avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Una giornata segnata dalla caduta – fortunatamente senza conseguenze – della neozelandese Alice Robinson, una delle grandi favorite alla vigilia, e dal comando provvisorio della svedese Sara Hector, campionessa olimpica in gigante a Pechino 2022.

La gara, trasmessa in diretta su Rai 2 per la prima manche e su Rai Sport per la seconda, con streaming su RaiPlay e Rainews.it, rappresenta un doppio banco di prova fondamentale: domenica, infatti, è in programma anche lo slalom speciale.

Hector leader, Robinson fuori

Al termine della prima manche, Sara Hector guida la classifica con il tempo di 57.15, seguita a soli 2 centesimi dall’austriaca Julia Scheib. Sul podio provvisorio anche Lara Colturi, terza a +0.13.

Più staccata Mikaela Shiffrin, ottava a +1.16, posizione che rende molto complicata la rimonta per il podio nella seconda manche.

Azzurre: Della Mea solida, Goggia in controllo

Buone indicazioni arrivano dal fronte azzurro. Lara Della Mea chiude nona, centrando la top ten con una prova ordinata e senza sbavature, mentre Sofia Goggia è undicesima a +1.47.

Per Goggia, leader della squadra italiana e già vincitrice in stagione nel superG di Val d’Isère, si tratta di una manche di gestione, utile soprattutto in chiave olimpica, dopo i podi conquistati tra discesa e superG a St. Moritz.

Classifica prima manche – Gigante femminile Semmering

  1. Sara Hector (SWE) 57.15

  2. Julia Scheib (AUT) +0.02

  3. Lara Colturi (ALB) +0.13

  4. Thea Louise Stjernesund (NOR) +0.63

  5. Camille Rast (SUI) +0.65

  6. Paula Moltzan (USA) +0.82

  7. Valerie Grenier (CAN) +0.88

  8. Mikaela Shiffrin (USA) +1.16

  9. Lara Della Mea (ITA) +1.44

  10. Britt Richardson (CAN) +1.45

  11. Sofia Goggia (ITA) +1.47

  12. Maryna Gasienica-Daniel (POL) +1.56

  13. Clara Direz (FRA) +1.69

  14. Lena Dürr (GER) +1.76

  15. Katharina Liensberger (AUT) +1.87

  16. Alice Pazzaglia (ITA) +2.94

  17. Giorgia Collomb (ITA) +3.03

