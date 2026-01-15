Sci alpino, Franzoni ancora davanti a tutti nelle prove di Wengen

Il bresciano si conferma il più veloce anche nella seconda prova cronometrata sulla leggendaria Lauberhorn: venerdì superG, sabato la discesa

Giovanni Franzoni continua a sorprendere e a convincere sulle nevi svizzere di Wengen. Il bresciano si è confermato al comando anche della seconda prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del Mondo, in programma sabato sul mitico tracciato del Lauberhorn.

Dopo il miglior tempo fatto registrare nell’unica prova precedente di martedì, Franzoni ha saputo ripetersi, dimostrando grande feeling con una delle piste più tecniche e iconiche del Circo Bianco.

Franzoni detta il passo sul Lauberhorn

L’azzurro ha costruito il suo miglior riferimento soprattutto nel tratto centrale e nella celebre “esse” finale, fermando il cronometro sul tempo di 2’27″37. Un risultato che gli ha permesso di precedere con margine i due francesi Maxence Muzaton (+1″14) e Nils Allegre (+1″18).

Molti dei big hanno invece scelto un approccio più prudente, risparmiando energie in vista delle gare. Dominik Paris ha chiuso a +3″22, Mattia Casse a +4″13, Florian Schieder a +4″34, mentre il padrone di casa Marco Odermatt si è fermato a +2″48. Più attardati anche Franjo Von Allmen (+5″18) e altri protagonisti annunciati.

Gli altri italiani in prova

Tra gli altri azzurri, Benjamin Alliod ha fatto segnare un ritardo di 3″91 da Franzoni, seguito da Guglielmo Bosca (+4″63), Christof Innerhofer (+6″86) e Marco Abbruzzese (+7″73). Distacchi importanti, ma in una giornata in cui il cronometro va letto anche alla luce delle diverse strategie di gara.

Le parole degli azzurri

Giovanni Franzoni

“Sono due giorni che provo solo a sciare sciolto e ordinato. Questo ghiaccio mi piace e riesco a essere efficace anche con il set-up. Non riesco a spiegarmi del tutto il primato, so che tanti vogliono preservare energie. A me però fare bene le prove dà sicurezza. Ora penso al superG: le sensazioni sono buone”.

Florian Schieder

“Ho provato qualche passaggio che non è andato come volevo, ma quello che conta è sabato. La pista è molto lucida, come piace a noi. Fisicamente sto bene e oggi era importante non sprecare troppe energie”.

Dominik Paris

“Ho lavorato un po’ sulle linee. La Panoramica resta un punto delicato, ma il resto mi sembra a posto. La neve è ghiacciata, con un buon grip: la pista è in ottima condizione”.

Il programma del weekend di Wengen

Il fine settimana entra ora nel vivo: