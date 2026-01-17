Franzoni ancora sul podio a Wengen: terzo in discesa dopo il trionfo in superG

Weekend da incorniciare per Giovanni Franzoni sulla pista del Lauberhorn: dopo la vittoria in superG, il bresciano sale di nuovo sul podio conquistando il terzo posto nella discesa di Wengen, alle spalle di Odermatt e Kriechmayr.

Franzoni illumina Wengen: terzo posto in discesa

Giovanni Franzoni continua a stupire e si prende un altro podio pesantissimo a Wengen, chiudendo terzo nella discesa libera della Coppa del Mondo. All’indomani dell’incredibile successo in superG, il 24enne di Manerba del Garda firma la miglior prestazione in carriera nella specialità regina, confermandosi tra i protagonisti assoluti del Circo Bianco.

Davanti a lui soltanto un Marco Odermatt stratosferico, padrone di casa e dominatore del Lauberhorn, e l’esperienza dell’austriaco Vincent Kriechmayr, per un podio di altissimo livello tecnico.

Odermatt imprendibile, ma Franzoni c’è

La gara si è disputata su tracciato accorciato, con partenza dall’Hundschopf, a causa del forte vento in quota. Odermatt ha fatto segnare il miglior tempo in 1’33”14, conquistando il quarto successo consecutivo a Wengen e scavando un solco netto sulla concorrenza. Kriechmayr ha chiuso secondo a 0”79.

Ma l’attenzione del pubblico svizzero era tutta per Franzoni. Non a caso, subito dopo l’arrivo, lo stesso Odermatt ha chiesto: “Quando scende Franzoni?”. Il bresciano è partito con il pettorale 28 e ha risposto ancora una volta presente: solido nel tratto tecnico, veloce e fluido nei passaggi scorrevoli, ha fermato il cronometro sul terzo tempo a 0”90, salendo di nuovo sul podio.

Per Franzoni è il terzo podio nell’ultimo mese, dopo quello in Val Gardena e la vittoria nel superG di ieri, in un fine settimana che lo proietta definitivamente tra i big della velocità mondiale.

Ottima Italia: quattro azzurri nella top 12

Alle spalle di Franzoni la classifica è cortissima: Franjo von Allmen è quarto a 0”93, seguito da Alexis Monney a 0”95. Dominik Paris chiude sesto a 0”96, a soli sei centesimi dal podio.

Prestazione di spessore anche per il veterano Christof Innerhofer, decimo con il pettorale 37 a 1”47, davanti a Florian Schieder, dodicesimo a 1”60. A punti anche Benjamin Alliod, 23°, e Mattia Casse, 28°. Gara sfortunata invece per Guglielmo Bosca, uscito anzitempo.

Classifiche: Franzoni sempre più in alto

Con questo risultato, Odermatt allunga ulteriormente in vetta alla classifica di specialità, salendo a 380 punti, davanti a Von Allmen (280) e Paris (180). Schieder è quinto con 140 punti, mentre Franzoni sale al sesto posto con 116.

Nella classifica generale, lo svizzero vola a 1105 punti, con Braathen e McGrath fermi rispettivamente a 538 e 478. Franzoni è ora 11° con 334 punti, sempre più vicino all’élite della Coppa del Mondo.

Domani lo slalom chiude la tappa

La tappa di Wengen si chiuderà domani con lo slalom, con prima manche alle 10.00 e seconda alle 13.00.