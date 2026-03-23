Sci alpino, finali di Coppa del mondo ad Hafjell: gli azzurri in gara tra gigante e slalom

Dopo il dominio di Kvitfjell con quattro vittorie su quattro e le sfere di cristallo per Pirovano e Goggia, l’Italia si sposta in Norvegia per le ultime gare stagionali. Otto atleti impegnati tra martedì e mercoledì

Si chiude ad Hafjell, in Norvegia, la stagione di Coppa del mondo di sci alpino. Dopo il weekend memorabile di Kvitfjell, dove l’Italia ha fatto incetta di vittorie — quattro su quattro tra uomini e donne — e ha conquistato le sfere di cristallo in discesa libera e supergigante femminile rispettivamente con Laura Pirovano e Sofia Goggia, oltre al terzo posto di Dominik Paris in discesa maschile, le finali si trasferiscono sulla pista norvegese per gli ultimi atti stagionali dedicati alle discipline tecniche.

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Il programma delle gare

Martedì 24 marzo si comincia con il gigante maschile, la cui prima manche è fissata alle ore 09.30 e la seconda alle 12.30, mentre lo slalom femminile prende il via alle 10.30 con la seconda manche alle 13.30. Mercoledì 25 marzo si invertono i ruoli: tocca al gigante femminile (09.30 e 12.30) e allo slalom maschile (10.30 e 13.30). Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport ed Eurosport.

Gli azzurri in gara: otto atleti al via

Saranno otto in totale gli atleti italiani protagonisti ad Hafjell. Nel gigante maschile scendono in pista Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni. Nello slalom femminile spazio a Lara Della Mea e Anna Trocker: Martina Peterlini, pur qualificatasi per la finale, ha concluso anticipatamente la stagione per non essere al meglio della condizione. Nel gigante femminile è invece la gara più affollata per i colori azzurri, con cinque atlete al via: Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Anna Trocker e Laura Pirovano. Nello slalom maschile, infine, ritroviamo Alex Vinatzer e Tommaso Sala.