Finali Coppa Europa sci alpino Saalbach-Schladming 2026: 16 azzurri in gara, Pazzaglia verso il titolo generale

Il programma parte mercoledì 18 marzo con le prime prove cronometrate a Saalbach. Discese venerdì 20, superG nel weekend, poi giganti e slalom a Schladming il 24 e 25 marzo. Al maschile Perathoner, Bernardi e Abbruzzese in lizza per il podio finale in discesa.

Mercoledì 18 marzo si alza il sipario sulle finali di Coppa Europa di sci alpino, con le prove veloci ospitate a Saalbach, in Austria, e le discipline tecniche in programma a Schladming nella settimana successiva. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato 5 uomini e 11 donne per la parte di gare veloci: Marco Abbruzzese, Gregorio Bernardi, Emanuel Lamp, Max Perathoner, Leonardo Rigamonti, Giulia Albano, Sara Allemand, Sofia Amigoni, Alice Calaba, Carlotta De Leonardis, Ilaria Ghisalberti, Federica Lani, Ludovica Righi, Sara Thaler, Camilla Vanni e Monica Zanoner.

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Il programma

A Saalbach mercoledì 18 e giovedì 19 marzo si disputano le prove cronometrate, propedeutiche alle discese di venerdì 20. Nel weekend del 21 e 22 marzo spazio ai due superG, prima il femminile poi il maschile. La settimana successiva il programma si sposta a Schladming: martedì 24 marzo i due slalom giganti, mercoledì 25 i due slalom che chiuderanno la stagione di Coppa Europa.

Femminile: Pazzaglia vola verso il titolo generale

La pisana Alice Pazzaglia guida la classifica generale femminile con 886 punti e un margine di 300 lunghezze sulla svizzera Stefanie Grob (586), con Sara Allemand terza a 527. Il successo matematico nella generale è ormai a un passo. Pazzaglia è già certa del titolo nello slalom con 500 punti contro i 364 della svizzera Mächler, mentre Giulia Valleriani (350) è in lizza per il podio di specialità. Nel gigante guida la svizzera Dania Allenbach (438), tallonata dalle azzurre Sophie Mathiou (413) e Pazzaglia stessa (386), ancora in lotta per il successo; quarta l’infortunata Ambra Pomarè (344) con Laura Steinmair (316) in gioco per il podio finale. Nel superG è Sara Allemand a dominare con 337 punti di vantaggio sulle austriache Schöpf (254) e Grill (246). In discesa guida l’austriaca Schilcher (299) davanti alla svizzera Grob (266) con Sara Thaler terza a 232.

Maschile: Kastlunger, Perathoner, Bernardi e Abbruzzese per il podio

In testa alla classifica generale maschile lo svizzero Lenz Hächler (824 punti) precede il norvegese Hans Grahl Madsen (718) e il connazionale Sandro Zurbrügg (549); Tobias Kastlunger è ottavo con 409 punti. Nello slalom Tommaso Saccardi guida con 370 punti davanti al francese Aulnette (358) e a Grahl Madsen (350). Nel gigante Zurbrügg è proiettato verso il titolo (501) con Janutin secondo (449) e Kastlunger terzo (409); Simon Talacci è quinto con 335. Nel superG Hächler ha già matematicamente in tasca la coppa, mentre in discesa il francese Ken Caillot (415) è vicino al titolo con il solo Sandro Manser (318) in grado di impensierirlo. Nelle posizioni che contano per il podio finale di discesa ci sono Max Perathoner (6° con 216), Gregorio Bernardi (7° con 212) e Marco Abbruzzese (9° con 201), tutti con chances di scavalcare lo svizzero Gael Zulauf, attualmente terzo con 277.