Brignone tra sci e futuro: “Sogno il giro del mondo. Popolare come Sinner? Lui viaggia col jet, io con Ryanair”

La campionessa azzurra si racconta al Corriere della Sera: il recupero dall’infortunio, i dubbi sulla prossima stagione, il desiderio di maternità, la passione per il surf e il confronto con la popolarità di Jannik Sinner.

Federica Brignone si racconta a tutto campo. In un’intervista al Corriere della Sera, la campionessa olimpica azzurra parla del recupero dall’infortunio, dei dubbi sulla prossima stagione, dei ricordi legati ai successi ai Giochi di Milano-Cortina e dei progetti per il futuro.

Ne emerge il ritratto di un’atleta ancora pienamente dentro la battaglia sportiva, ma già capace di guardare oltre lo sci, tra viaggi, surf, vita privata e nuove prospettive.

Brignone e la prossima stagione: “Farò di tutto per esserci”

Brignone non nasconde le difficoltà degli ultimi mesi, segnati dal recupero e da un percorso fatto di alti e bassi.

Alla domanda sulle sue condizioni, la sciatrice risponde con il suo solito spirito combattivo: “Sta bene, sta lottando”.

La volontà è quella di tornare in pista. La campionessa azzurra spiega che farà tutto il possibile per esserci nella prossima stagione, valutando uno stop soltanto nel caso in cui il dolore dovesse essere ancora troppo forte.

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Il mare, il surf e il futuro dopo lo sci

Nel racconto di Brignone c’è anche il mare, tornato protagonista dopo un periodo intenso.

La campionessa parla della passione per il surf, vissuta tra San Salvador e Maldive, e spiega come neve e acqua siano le sue due grandi dimensioni.

Guardando al dopo-carriera, Brignone non sembra spaventata dall’idea di lasciare lo sci. Al contrario, immagina un futuro pieno di alternative, viaggi e nuove avventure.

Il sogno dichiarato è quello di girare il mondo surfando, trasformando una passione in un modo diverso di vivere il tempo e lo spazio.

Maternità e vita privata

Nell’intervista trova spazio anche la sfera personale.

Brignone racconta che diventare madre è uno dei suoi desideri, pur sapendo che la maternità resta incompatibile con la vita da atleta in attività.

Molto più riservata, invece, sulla relazione con il nuovo compagno James. La campionessa ribadisce di voler proteggere la propria privacy e di non amare l’esposizione continua, soprattutto quando viene riconosciuta e segnalata in pubblico.

Il confronto con Sinner

Brignone parla anche di Jannik Sinner e della popolarità raggiunta dal tennista azzurro.

Lo definisce un campione straordinario, maturo, rispettoso e concentrato, sottolineando però le differenze profonde tra il mondo del tennis e quello dello sci, anche sul piano economico e organizzativo.

Il paragone è diretto: Sinner oggi ha una popolarità enorme e può permettersi tutele e comodità che nello sci restano lontane. Brignone racconta con ironia di viaggiare ancora su voli di linea, seduta in mezzo alla gente.

La critica al calcio e ai social

La campionessa azzurra allarga poi lo sguardo ad altri temi dello sport italiano.

Sul calcio esprime un giudizio molto duro, definendolo troppo politico e manipolato. Ancora più netta la critica ai social, visti come uno spazio spesso invadente e tossico.

Brignone si chiede come sia possibile arrivare a insultare un atleta per un errore, come un rigore sbagliato, e definisce i social una vera malattia quando diventano terreno di aggressione e giudizio feroce.