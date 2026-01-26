Federica Brignone in pista anche nell’appuntamento di Coppa del mondo a Crans Montana: le convocate azzurre

Brignone, Goggia e Curtoni guidano l’Italia tra discesa e superG sul pendio dei Mondiali 2027

Sono otto le italiane iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del Mondo a Crans Montana, ultime gare del circuito prima della pausa olimpica. Sulla pista svizzera andranno in scena la discesa libera venerdì 30 gennaio alle ore 10.00 e il supergigante sabato 31 gennaio alle ore 11.00, appuntamenti di grande importanza tecnica e simbolica, considerando che lo stesso tracciato ospiterà i Campionati Mondiali di sci alpino del 2027.

Le convocate azzurre: esperienza e profondità di squadra

A difendere i colori italiani saranno:

Federica Brignone

Sofia Goggia

Elena Curtoni

Nadia Delago

Nicol Delago

Laura Pirovano

Roberta Melesi

Asja Zenere

Un gruppo che unisce campionesse affermate, atlete di grande continuità e profili in crescita, chiamate a confrontarsi su uno dei pendii più completi e selettivi del circuito.

Crans Montana, pista amica per l’Italia

Crans Montana è da sempre un tracciato favorevole alle azzurre, come dimostrano i numerosi risultati di prestigio ottenuti negli ultimi anni.

Federica Brignone si è imposta in quattro occasioni (tutte in combinata tra il 2017 e il 2020) ed è salita complessivamente nove volte sul podio sulla pista svizzera, confermandosi una delle interpreti più efficaci del pendio.

Sofia Goggia vanta un palmarès altrettanto significativo:

vittoria in discesa nel 2019,

doppio successo nel 2021,

primo posto nel 2023,

terzo gradino del podio nel 2022.

Tra le altre azzurre da ricordare anche Marta Bassino, vincitrice della discesa nel 2024, e Elena Curtoni, seconda in supergigante nel 2017 e terza in discesa nel 2021.

Ultimo banco di prova prima della pausa olimpica

Le gare di Crans Montana rappresentano l’ultimo test ad alta velocità prima dell’interruzione olimpica, un passaggio chiave per affinare assetti, sensazioni e fiducia in vista della seconda parte di stagione. Discesa e superG offriranno indicazioni preziose anche in ottica futura, considerando il valore mondiale del tracciato.