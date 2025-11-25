Il velocista azzurro si è fermato dopo l’infortunio in allenamento a Copper Mountain. Riposo e trattamenti intensivi, condizioni da valutare giorno per giorno.

Ore dedicate alla terapia per Dominik Paris, alle prese con il dolore alla caviglia sinistra dopo la botta rimediata lunedì durante un allenamento a Copper Mountain. Il campione azzurro ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che non ci sono fratture ma sarà necessario prudenza.

«Sono di buon umore, alla fine non c’è niente di rotto – ha dichiarato Paris –. Quando è così bisogna solo avere pazienza. Certo, fa un po’ male, e per questo sto facendo molte ore di trattamento». L’azzurro ha aggiunto che la situazione sarà monitorata costantemente: «Bisognerà valutare giorno per giorno come andrà con la terapia».

Il 36enne carabiniere della Val d’Ultimo martedì ha osservato completo riposo, secondo le indicazioni dello staff medico federale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire tempi e modalità del rientro sugli sci.