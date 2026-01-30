Discesa cancellata a Crans-Montana: tre cadute, paura per Lindsey Vonn e ombre olimpiche

La gara di Coppa del Mondo femminile viene interrotta dopo soli sei pettorali per condizioni proibitive. Cadono Ortlieb, Monsen e Lindsey Vonn: giuria costretta allo stop definitivo. Cresce la preoccupazione in vista delle Olimpiadi.

Gara interrotta dopo sei atlete: decisione inevitabile della giuria

La discesa libera femminile di Crans-Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, è stata definitivamente cancellata dopo l’avvio di gara. Una decisione drastica ma inevitabile, maturata dopo appena sei pettorali, a causa dell’impraticabilità del tracciato e del progressivo peggioramento delle condizioni meteo in quota.

La giuria ha preso atto di una situazione diventata rapidamente ingestibile, con visibilità ridotta e neve eccessivamente morbida, fattori che hanno compromesso la sicurezza delle atlete sin dalle prime discese.

Tre cadute gravi, una in elicottero

A far scattare l’allarme sono state le tre cadute ravvicinate che hanno segnato l’inizio della gara. A finire a terra sono state Nina Ortlieb, Marte Monsen e Lindsey Vonn.

Particolarmente preoccupante l’incidente della norvegese Monsen, che è stata trasportata via in elicottero dopo la caduta. Più controllata, ma comunque allarmante, la situazione di Lindsey Vonn, che ha accusato dolori al ginocchio sinistro dopo la scivolata.

Tre episodi in pochi minuti hanno convinto la giuria che non esistevano più le condizioni minime di sicurezza per proseguire la competizione.

Neve troppo morbida e meteo in peggioramento

Determinante nella decisione finale è stato lo stato del manto nevoso. Le temperature più alte del previsto hanno reso la neve instabile e cedevole, aumentando il rischio di perdite di controllo nei tratti più veloci della pista svizzera.

A questo si è aggiunto il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi basse e visibilità ridotta nella parte alta del tracciato, rendendo impossibile garantire uno svolgimento regolare e sicuro della gara.

Ansia in ottica Olimpiadi

L’episodio riaccende inevitabilmente i riflettori sulla tenuta fisica delle big del circuito, in una stagione che porta dritta verso l’appuntamento olimpico. In particolare, le condizioni di Lindsey Vonn saranno monitorate con attenzione nelle prossime ore, vista l’importanza della campionessa statunitense nel panorama internazionale e il peso specifico che potrebbe avere ai Giochi.

La cancellazione di Crans-Montana lascia dunque strascichi tecnici e psicologici, oltre a interrogativi sulla gestione dei calendari e sulla sicurezza in presenza di condizioni meteo sempre più imprevedibili.