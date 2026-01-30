Alcaraz nella storia: batte Zverev dopo 5 ore e vola in finale agli Australian Open

Battaglia epica a Melbourne: Carlos Alcaraz supera Alexander Zverev in cinque set dopo oltre cinque ore e diventa il più giovane dell’Era Open a centrare tutte le finali Slam. Ora attende Sinner o Djokovic.

Una semifinale infinita: Alcaraz resiste, soffre e trionfa

Carlos Alcaraz è il primo finalista dell’Australian Open maschile 2026. Sul cemento rovente della Rod Laver Arena, il numero uno del mondo ha superato il tedesco Alexander Zverev al termine di una maratona di 5 ore e 26 minuti, conclusa con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5.

Una partita durissima, segnata da continui ribaltamenti emotivi e fisici. Dopo aver vinto i primi due set, Alcaraz ha accusato crampi nel terzo parziale, chiedendo un medical time-out che ha acceso le proteste di Zverev. Il tedesco ha poi rimesso in equilibrio il match, ma nel quinto set ha sprecato il servizio sul 5-4, permettendo allo spagnolo di completare la rimonta decisiva.

Record su record: Alcaraz entra nell’élite assoluta

Con questa vittoria, Alcaraz scrive una pagina storica del tennis moderno. A 22 anni e 272 giorni diventa il più giovane nell’Era Open a raggiungere tutte le finali Slam, superando il primato di Jim Courier.

I numeri raccontano una carriera già leggendaria:

Ottava finale Slam in carriera

Quarta finale Major consecutiva

Settimo giocatore dell’Era Open a riuscirci

Dodicesimo tennista di sempre a raggiungere le finali in tutti e quattro gli Slam

Ottava finale Major prima dei 23 anni, come solo Rafael Nadal e Björn Borg

È inoltre il quinto spagnolo a giocare una finale agli Australian Open dopo Nadal, Juan Gisbert, Andrés Gimeno e Carlos Moyá, diventando il secondo di sempre per numero di finali Slam alle spalle del solo Nadal.

Ora Sinner o Djokovic: la finale che tutti aspettano

Alcaraz attende ora il vincente della seconda semifinale, che opporrà Jannik Sinner, campione delle ultime due edizioni, a Novak Djokovic, dieci volte vincitore a Melbourne.

Una finale comunque storica, che metterà di fronte presente e futuro del tennis mondiale, con lo spagnolo già certo di aver completato il suo personalissimo “Grande Slam delle finali”.

Le parole del numero uno del mondo

Al termine del match, Alcaraz ha raccontato tutta la fatica e l’emozione della vittoria:

“Bisogna sempre crederci fino alla fine. È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato, anche per i crampi del terzo set. Ma sapevo che dovevo lottare su ogni palla”.

E poi, lo sguardo già rivolto all’ultimo atto: