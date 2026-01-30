Europei di ciclismo su pista a Konya: l’Italia ha chance di podio

Dal primo al 5 febbraio 2026 il velodromo di Konya (Turchia) ospiterà i Campionati Europei di ciclismo su pista, uno degli venti clou della stagione continentale su pista che precede i Mondiali e rappresenta un banco di prova importante per molte nazionali, compresa quella italiana.

L’Italia si presenta alla competizione con una formazione più “leggera” rispetto al passato, senza alcuni dei nomi più affermati del panorama internazionale. Questo è dovuto al fatto che molti azzurri sono concentrati sulla stagione su strada, ma nonostante questo la squadra guidata ai commissari punta a ottenere risultati significativi nei vari test di Konya.

Assenze di spicco e squadra: ecco l’Italia

L’Italia schiera un gruppo di circa 20 atleti tra uomini e donne, con un mix di esperienza e giovani pronti ad emergere.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra i nomi maggiormente attesi spicca Simone Consonni, che punta a una prestazione di rilievo nell’omnium, specialità in cui intende consolidare la propria crescita in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al suo fianco ci saranno atleti di assoluto livello come Francesco Lamon e diversi specialisti della velocità.

Sul fronte femminile, invece, dopo l’assenza di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, tornano in pista nomi del calibro di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, insieme alla campionessa mondiale dell’inseguimento a squadre Federica Venturelli. Anche il settore velocità vede la presenza di atlete come Miriam Vece, pronte a rappresentare l’Italia nelle prove di sprint e keirin.

Obiettivi e prospettive di medaglia

Nonostante l’assenza di alcune grandi stelle, l’Italia non è priva di opportunità per salire sul podio a Konya. La qualità di atleti come Consonni, Balsamo, Paternoster e gli specialità della velocità offre infatti spunti interessanti per puntare a piazzamenti di rilievo nelle discipline.

Questi Europei costituiscono un’occasione per testare uomini e donne in un contesto competitivo alto, in vista dei principali appuntamenti internazionali dell’anno, inclusi di Mondiali di Shanghai previsti per ottobre.

La manifestazione a Konya rappresenta dunque un primo banco di prova importante per il ciclismo su pista azzurro: si guarda alle medaglie, ma anche alla crescita dei giovani e alla costruzione del gruppo in vista del futuro.