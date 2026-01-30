Adesso la Juve deve fare in fretta: c’è il Real Madrid alle sue spalle

Occhi puntati del Real Madrid su un innesto bianconero: la Juventus non può permettersi di perdere uno dei migliori nel suo ruolo

La Juventus, insieme a Inter e Atalanta, vola agli spareggi di Champions League in un mercoledì segnato dagli impegni europei che hanno ribaltato risultati e qualificazioni. L’unica italiana rimasta fuori dall’avventura europea è stata il Napoli, mentre i bianconeri sono riusciti ad approdare al turno successivo grazie al quarto successo consecutivo conquistato contro il Monaco, centrando così il pass per i playoff di febbraio.

Tuttavia, un’altra protagonista di questa Champions League è stata anche il Real Madrid, che clamorosamente è rimasto fuori dalle prime otto classificate e sarà quindi costretto a passare dai playoff per accedere al turno successivo. Eppure, le due squadre non si contendono solo il cammino europeo, ma restano vigili anche su un altro tema centrale per le dirigenze: il mercato. In particolare, la Juventus dovrà fare attenzione non solo sul campo contro il Real Madrid, ma anche sul fronte mercato, a seguito dell’interesse dei Blancos per una pedina fondamentale della rosa bianconera.

La Juve mette un veto sul giocatore, ma il Real Madrid non molla la presa

Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, il Real Madrid non sta lavorando soltanto per questa sessione di mercato, ma sta già facendo valutazioni in vista della prossima estate. Per questo motivo, diversi nomi sono finiti sotto osservazione. Secondo alcune fonti online, uno scout del Real Madrid avrebbe assistito al big match tra Juventus e Napoli, rimanendo stregato da Yildiz, il gioiellino turco in forza ai bianconeri.

L’interesse del Real Madrid non è nuovo, considerando che il classe 2005 ha attirato l’attenzione di numerosi top club europei grazie alla sua crescita, alle prospettive e alla qualità mostrata nonostante la giovane età. Lo stesso Spalletti ha riconosciuto di avere in squadra un vero e proprio fuoriclasse, arrivando a definirlo un “alieno” nelle dichiarazioni post partita contro il Napoli. Proprio in quella gara, Yildiz ha messo a segno il gol del 2-0, contribuendo alla vittoria finale per 3-0 dei bianconeri.

Le caratteristiche del talento turco non sono passate inosservate al Real Madrid, che ne riconosce le grandi potenzialità, pur essendo consapevole di avere altre priorità per rinforzare la rosa, come l’ingaggio di un centrocampista creativo o di un difensore centrale in prospettiva futura. Al momento, infatti, il reparto offensivo dei Blancos può contare su nomi come Vinícius, Mbappé, Rodrygo e Brahim Díaz, aumentando notevolmente la concorrenza.

Per questo motivo, l’interesse del Real Madrid resta tale e la Juventus può rimanere al momento serena, anche se la dirigenza sta lavorando al rinnovo di Yildiz per blindarlo definitivamente, consapevole del grande impatto che il giovane talento sta avendo in bianconero e dell’attenzione crescente delle big europee.