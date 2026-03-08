Curtoni trionfa nel superG di Val di Fassa e chiude un weekend da sogno per l’Italia: Zenere terza al primo podio in carriera

La valtellinese dell’Esercito vince con 1’29″07 davanti alla norvegese Vickhoff Lie. Sorpresa Zenere terza, Pirovano ottava dopo la doppietta in discesa. Goggia conserva il pettorale rosso

Val di Fassa regala all’Italia un weekend che resterà nella memoria. Dopo la doppietta di Laura Pirovano nelle due discese, Elena Curtoni mette il sigillo finale vincendo il superG con una prova di precisione assoluta: linee strette, velocità altissima e un tempo, 1’29″07, che nessuna avversaria riesce ad avvicinare.

È il quarto successo in carriera per la valtellinese dell’Esercito, il secondo in superG dopo quello di Cortina d’Ampezzo nel 2022. L’ultima vittoria risaliva al 16 dicembre 2022 nella discesa di St. Moritz.

Seconda la norvegese Kaisa Vickhoff Lie, a 26 centesimi. Ma la vera sorpresa arriva da Asja Zenere, che partendo con il pettorale numero 33 firma una discesa splendida e si inserisce al terzo posto a soli 27 centesimi dalla vetta, conquistando il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo.

Curtoni: “Era tanto che non ero davanti a tutte”

“Sapevo di poter fare una bella gara, perché è una pista che mi è sempre piaciuta — ha dichiarato Curtoni —. Essere lì davanti a tutte era tanto tempo che non mi capitava, ma nei giorni scorsi mi sono caricata. Gli ultimi anni sono stati molto tosti, ma oggi sono riuscita a fare quello che volevo. Ci credevo, però quando non riesci a raggiungere il risultato cominciano a subentrare i dubbi. Ma ora sono molto contenta. Ho bisogno di conferme e di supporto, ma sono una che fa le proprie cose da sola. Ho vissuto tutta la stagione cercando di godermi gara dopo gara e ora vado alle finali di Lillehammer su una pista che mi piace”.

Zenere: “Mi sono svegliata bene e ho messo in pista una super gara”

“Dopo Soldeu mi sono fatta male al ginocchio, ma questa mattina mi sono svegliata bene e sono riuscita a mettere in pista una super gara — ha detto Zenere —. Non mi aspettavo di essere terza, ma è ancora più bello”.

Pirovano ottava, Goggia conserva il pettorale rosso

Ottavo posto per Laura Pirovano, a 46 centesimi dalla compagna di squadra. Comprensibile, dopo le energie spese nelle due vittorie dei giorni precedenti. “Oggi ho dovuto raschiare il fondo del barile — ha ammesso —. Finalmente posso lasciarmi andare. Non ho avuto occasione di festeggiare le due vittorie, ma lo farò ora. Alle finali farò anche il gigante, anche se è molto tempo che non lo alleno. Non vedevo l’ora di raggiungere i 500 punti per tornare a fare anche questa disciplina. Comunque è una bellissima giornata anche oggi per l’Italia”.

Nona Sofia Goggia, che nonostante una prova al di sotto delle sue possibilità conserva il pettorale rosso di leader della classifica di superG con 449 punti contro i 386 di Alice Robinson, quarta oggi. Le due saranno le uniche a potersi contendere la coppa di specialità alle finali. “Ho limitato i danni — ha commentato Goggia —, ma ho avuto pessime sensazioni fin dall’inizio. Non riuscivo a tenere nelle curve e sul muro era per me impossibile sciare. Sono contenta per Elena e per la squadra che in questi giorni ha fatto sempre buone prestazioni”.

Dodicesima Roberta Melesi, che pur con qualche errore ha contenuto il ritardo dalla vincitrice in 75 centesimi.