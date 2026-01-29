Crans Montana, cancellata la seconda prova: discesa femminile confermata da partenza di riserva

La forte nevicata caduta nella notte ha costretto gli organizzatori di Crans Montana a cancellare la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile. La gara di venerdì 30 gennaio resta confermata, ma scatterà dalla partenza di riserva.
Neve abbondante, prova annullata
Le intense precipitazioni nevose della nottata e le difficoltà nel ripristinare completamente il tracciato hanno portato alla cancellazione della seconda prova cronometrata in vista della discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Crans Montana. Una decisione presa per garantire la sicurezza delle atlete sulla pista svizzera.
Gara confermata, ma con modifiche
Nonostante l’annullamento dell’allenamento odierno, la discesa in programma venerdì 30 gennaio alle ore 10.00 si svolgerà regolarmente. L’unica prova cronometrata disputata mercoledì consente infatti lo svolgimento della gara, che però partirà dalla partenza di riserva, lo stesso punto da cui è scattata l’unica sessione di allenamento ufficiale.
Le azzurre al via
Per l’Italia risultano iscritte otto atlete: Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere e Roberta Melesi. Un contingente importante per la squadra azzurra, chiamata a recitare un ruolo da protagonista nonostante le condizioni rese complicate dal meteo.
Il programma del weekend
Il fine settimana di Crans Montana proseguirà poi sabato 31 gennaio, quando è in programma un supergigante femminile con partenza fissata alle ore 11.00.
Dove vedere la gara
La discesa libera femminile di venerdì 30 gennaio sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport.