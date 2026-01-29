Europei di biathlon, Comola d’argento a Sjusjoen: l’Italia parte forte

I campionati europei di biathlon si aprono nel secondo dell’Italia. A Sjusjoen, in Novergia, la rassegna continentale inizia con un risultati di grande valore per la squadra azzurra, che sale immediatamente sul podio grazie a Samuela Comola.

La valdostana conquista una splendida medaglia d’argento nell’individuale femminile sui 15 chilometri, regalando all’Italia un avvio di competizione incoraggiante e carico di fiducia.

Una gara intensa, combattuta dall’inizio alla fine, che conferma ulteriormente la crescita del movimento azzurro anche in ambito continentale.

Comola a un passo dall’oro: decide il poligono

Samuela Comola ha accarezzato a lungo il sogno di diventare la prima italiana a laurearsi campionessa europea in una prova individuale. L’azzurra ha infatti chiuso la sua gara a soli tre secondi dalla vincitrice, l’ucraina Anastasiya Merkushyna, al termine di una prestazione solida e di altissimo livello.

A fare la differenza è stato un singolo errore nella serie in piedi, costato un minuto di penalità che ha pesato in maniera decisivo sull’esito finale. Merkushyna, impeccabile al tiro con uno zero pieno, ha costruito il suo successo proprio al poligono, riuscendo a compensare il tempo sugli sci più alto rispetto a quello della Comola.

Sul gradino più basso del podio è invece salita la francese Voldiya Galmace Paulin, protagonista anch’essa di una prova regolare senza troppe sbavature. Per l’italiana resta comunque una medaglia dal grande valore tecnico e simbolico, che certifica il suo livello assolutamente competitivo.

Biogas quinto tra gli uomini: buona anche l’Italia al maschile

Nella gara maschile sui 20 chilometri l’Italia ha trovato un altro risultato significativo con Didier Bionaz, capace di chiudere in quinta posizione. Una prestazione positiva per il biatleta valdostano, che ha mostrato buone sensazioni sugli sci ma ha visto sfumare il podio a causa di due errori al tiro.

Penalità che, in una gara così lunga e selettiva, hanno inevitabilmente pesato sul risultato finale. Nonostante ciò, comunque, il piazzamento di Bionaz conferma la competitiva dell’Italia anche al maschile e lascia segnali incoraggianti in vista delle prossime gare del programma europeo.