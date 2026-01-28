Biathlon: l’Italia femminile sogna in grande alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La squadra femminile di biathlon italiana si avvicina una ai Giochi Olimpico Invernali di Milano-Cortina 2026 con grande convinzione e fiducia nelle proprie possibilità, anche grazie al ritorno alla forma ottimale delle sue stelle più rappresentative.

A poche settimane dall’inizio delle competizioni olimpiche, l’ambiente azzurro guarda con ottimismo alla possibilità di competere per medaglie di alto valore, magari davanti al pubblico di casa.

Mantre la stagione procede con le prove internazionali come i Campionati Europei e le varie tappe di Coppa del Mondo, le biatlete italiane stanno dimostrando convincenti segnali di competitività nella specialità che combina resistenza sugli sci e precisione al poligono.

Le punte di diamante: Wierer, Vittozzi e la new wave azzurra

Al centro dell’attenzione c’è senza dubbio il ritorno al vertice di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, due veterane del movimento italiano che hanno saputo risollevarsi dopo stagioni difficili a causa di infortuni o assenze prolungate.

Wierer, dopo un periodo travagliato segnato da acciacchi fisici, ha dimostrato di non aver perso competitività necessaria per lottare per le medaglie, confermando che le difficoltà incontrate negli ultimi anni erano dovute a un declino legato all’età, ma piuttosto a problemi fisici temporanei.

Allo stesso modo, Vittozzi ha saputo riproporsi rapidamente ai vertici della disciplina, ritrovando ritmo competitivo e producendo prestazioni di assoluto valore e dimostrando che la continuità può tornare a livelli elevati anche per lui.

Le ambizioni del gruppo azzurro

Oltre alle due grandi protagoniste, l’Italia femminile sul contare su altre biatlete pronte a incidere nelle gare individuali e nelle staffette. Tra queste figure spicca Rebecca Passler, considerata la terza forza delle squadra e in grado di portare a casa risultato di assoluto livello, soprattutto in prove da top 10 quando riesce a legare sci e tiro con efficienza.

La profondità del gruppo permette non solo di puntare a piazzamenti importanti nelle gare singole, ma anche di schierare formazioni competitive nelle staffette femminili, dove l’Italia può davvero sognare in grande, come successo già in passato.

La concorrenza, però, resta forte, considerando la forza delle rivali, Francia e Svezia in particolare, ma la fiducia del gruppo azzurro è palpabile.