Sport in TV oggi, giovedì 29 gennaio: Australian Open, Europa League, volley e basket

Giovedì 29 gennaio propone un palinsesto sportivo densissimo tra tv e streaming. Tennis con gli Australian Open, pallanuoto ed Europei di calcio a 5 per l’Italia, motori, sport invernali, grande ciclismo e una lunga serata tra Champions League di volley, Eurolega di basket ed Europa League di calcio.

Australian Open e sport di racchetta

La giornata si apre con il tennis protagonista a Melbourne. Agli Australian Open è tempo di semifinali del singolare femminile e delle semifinali dei tornei di doppio, appuntamenti chiave verso il weekend decisivo del primo Slam dell’anno. In programma anche il badminton con il Thailandia Masters, valido per il BWF World Tour.

Italia protagonista tra pallanuoto e futsal

Prosegue l’avventura del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile: terzo impegno della fase a gironi contro la Turchia, match sulla carta favorevole per l’Italia.

In serata riflettori accesi anche sugli Europei di calcio a 5: gli azzurri affrontano l’Ungheria nell’ultima gara del girone, con la qualificazione ai quarti di finale da conquistare con una vittoria o un pareggio.

Motori, sport invernali e ciclismo

Quarta e penultima giornata di test di Formula 1 a Barcellona, ancora a porte chiuse e senza copertura televisiva. In pista anche la Superbike con i test di Portimao.

Gli sport invernali propongono la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans Montana, le qualificazioni di skicross in Val di Fassa e i PCR di combinata nordica a Seefeld.

Ampio spazio al ciclismo con AlUla Tour, Surf Coast Classic e Trofeo Ses Salines, senza dimenticare il golf tra DP World Tour e PGA Tour.

Sera ricca tra volley, basket ed Europa League

In serata la Champions League di volley mette in campo Trento tra gli uomini e Novara al femminile. Grande attesa anche per l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano opposta al Partizan Belgrado.

Il calcio internazionale chiude la giornata con una vera e propria maratona di Europa League: Roma e Bologna impegnate nell’ultimo turno della fase a girone unico, insieme a numerose altre sfide in contemporanea.

Calendario sport in TV oggi – Giovedì 29 gennaio

01.00 Ciclismo – Surf Coast Classic

Discovery+ (dalle 03.30)

03.00 Tennis – Australian Open, semifinali doppi

Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN

04.00 Badminton – Thailandia Masters

BWF TV

06.00 Golf – Bahrain Championship, 1° giro

Sky Sport Uno, Sky Sport Golf (dalle 09.30); Sky Go, NOW

09.00 F1 – Test Barcellona

Nessuna copertura

09.30 Tennis – Australian Open, semifinali singolare femminile

Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN

09.45 Combinata nordica – PCR femminile Seefeld

Nessuna copertura

10.00 Pallanuoto femminile (Europei) – Italia-Turchia

RaiSport HD, Rai Play

10.00 Superbike – Test Portimao

Nessuna copertura

10.00 Snooker – German Masters, 3° turno

Discovery+; Eurosport 1, DAZN (dalle 15.00)

10.55 Ciclismo – AlUla Tour, 3ª tappa

Eurosport 2, Discovery+, DAZN (dalle 12.30)

11.00 Sci alpino – Discesa libera femminile, 2ª prova Crans Montana

Eurosport 2, Discovery+, DAZN

11.30 Pallanuoto femminile (Europei) – Paesi Bassi-Israele

European Aquatics TV

11.45 Combinata nordica – PCR maschile Seefeld

Nessuna copertura

13.15 Pallanuoto femminile (Europei) – Romania-Spagna

European Aquatics TV

14.00 Ciclismo – Trofeo Ses Salines

Eurosport 2, Discovery+, DAZN (dalle 14.30)

14.00 Sci freestyle – Skicross Val di Fassa, qualificazioni

Nessuna copertura

14.45 Pallanuoto femminile (Europei) – Grecia-Germania

European Aquatics TV

15.00 Golf – Farmers Insurance Open, 1° giro

Discovery+ (dalle 18.00); Eurosport 2, DAZN (dalle 21.00)

16.30 Pallanuoto femminile (Europei) – Ungheria-Portogallo

European Aquatics TV

17.30 Calcio a 5 (Europei) – Slovenia-Bielorussia, Spagna-Belgio

UEFA TV

18.00 Volley femminile (Champions League) – Novara-Budowlani Lodz

Sky Sport Uno, Sky Sport Max; Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

18.00 Pallanuoto femminile (Europei) – Serbia-Croazia

European Aquatics TV

18.00 Calcio femminile (Coppa Italia) – Fiorentina-Milan

Sky Sport Calcio; Sky Go, NOW

18.45 Basket (Eurolega) – Fenerbahce-Anadolu Efes

Sky Sport Mix; Sky Go, NOW, EuroLeague TV

19.00 Volley (Champions League) – Galatasaray-Halkbank

EuroVolley TV

19.45 Pallanuoto femminile (Europei) – Francia-Slovacchia

European Aquatics TV

20.05 Basket (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco

EuroLeague TV

20.15 Basket (Eurolega) – Olympiacos-Barcellona

EuroLeague TV

20.30 Volley (Champions League) – Trento-Tours

Sky Sport Max; Sky Go, NOW

20.30 Basket (Eurolega) – Olimpia Milano-Partizan Belgrado

Sky Sport Basket; Sky Go, NOW, EuroLeague TV

20.30 Calcio femminile (Coppa Italia) – Juventus-Napoli

Sky Sport Arena; Sky Go, NOW

20.30 Calcio a 5 (Europei) – Italia-Ungheria

RaiSport HD, Rai Play

20.30 Calcio a 5 (Europei) – Portogallo-Polonia

UEFA TV

20.45 Basket (Eurolega) – Valencia-Maccabi Tel Aviv

EuroLeague TV

21.00 Volley femminile (Champions League) – Benfica-Fenerbahce

EuroVolley TV

21.00 Calcio (Europa League) – Panathinaikos-Roma

Sky Sport Uno, Sky Sport 252; Sky Go, NOW

21.00 Calcio (Europa League) – Maccabi Tel Aviv-Bologna

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; Sky Go, NOW

21.00 Calcio (Europa League) – Lione-PAOK

Sky Sport Mix, Sky Sport 257; Sky Go, NOW

21.00 Calcio (Europa League) – Aston Villa-Salisburgo

Sky Sport 254; NOW

21.00 Calcio (Europa League) – Nottingham Forest-Ferencvaros

Sky Sport 255; NOW

21.00 Calcio (Europa League) – Lilla-Friburgo

Sky Sport 256; NOW

21.00 Calcio (Europa League) – Diretta gol (12 partite)

Sky Sport 251

21.15 Pallanuoto femminile (Europei) – Svizzera-Gran Bretagna

European Aquatics TV