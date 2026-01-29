Sport in TV oggi, giovedì 29 gennaio: Australian Open, Europa League, volley e basket

Giovedì 29 gennaio propone un palinsesto sportivo densissimo tra tv e streaming. Tennis con gli Australian Open, pallanuoto ed Europei di calcio a 5 per l’Italia, motori, sport invernali, grande ciclismo e una lunga serata tra Champions League di volley, Eurolega di basket ed Europa League di calcio.
Australian Open e sport di racchetta
La giornata si apre con il tennis protagonista a Melbourne. Agli Australian Open è tempo di semifinali del singolare femminile e delle semifinali dei tornei di doppio, appuntamenti chiave verso il weekend decisivo del primo Slam dell’anno. In programma anche il badminton con il Thailandia Masters, valido per il BWF World Tour.
Italia protagonista tra pallanuoto e futsal
Prosegue l’avventura del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile: terzo impegno della fase a gironi contro la Turchia, match sulla carta favorevole per l’Italia.
In serata riflettori accesi anche sugli Europei di calcio a 5: gli azzurri affrontano l’Ungheria nell’ultima gara del girone, con la qualificazione ai quarti di finale da conquistare con una vittoria o un pareggio.
Motori, sport invernali e ciclismo
Quarta e penultima giornata di test di Formula 1 a Barcellona, ancora a porte chiuse e senza copertura televisiva. In pista anche la Superbike con i test di Portimao.
Gli sport invernali propongono la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans Montana, le qualificazioni di skicross in Val di Fassa e i PCR di combinata nordica a Seefeld.
Ampio spazio al ciclismo con AlUla Tour, Surf Coast Classic e Trofeo Ses Salines, senza dimenticare il golf tra DP World Tour e PGA Tour.
Sera ricca tra volley, basket ed Europa League
In serata la Champions League di volley mette in campo Trento tra gli uomini e Novara al femminile. Grande attesa anche per l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano opposta al Partizan Belgrado.
Il calcio internazionale chiude la giornata con una vera e propria maratona di Europa League: Roma e Bologna impegnate nell’ultimo turno della fase a girone unico, insieme a numerose altre sfide in contemporanea.
Calendario sport in TV oggi – Giovedì 29 gennaio
01.00 Ciclismo – Surf Coast Classic
Discovery+ (dalle 03.30)
03.00 Tennis – Australian Open, semifinali doppi
Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN
04.00 Badminton – Thailandia Masters
BWF TV
06.00 Golf – Bahrain Championship, 1° giro
Sky Sport Uno, Sky Sport Golf (dalle 09.30); Sky Go, NOW
09.00 F1 – Test Barcellona
Nessuna copertura
09.30 Tennis – Australian Open, semifinali singolare femminile
Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN
09.45 Combinata nordica – PCR femminile Seefeld
Nessuna copertura
10.00 Pallanuoto femminile (Europei) – Italia-Turchia
RaiSport HD, Rai Play
10.00 Superbike – Test Portimao
Nessuna copertura
10.00 Snooker – German Masters, 3° turno
Discovery+; Eurosport 1, DAZN (dalle 15.00)
10.55 Ciclismo – AlUla Tour, 3ª tappa
Eurosport 2, Discovery+, DAZN (dalle 12.30)
11.00 Sci alpino – Discesa libera femminile, 2ª prova Crans Montana
Eurosport 2, Discovery+, DAZN
11.30 Pallanuoto femminile (Europei) – Paesi Bassi-Israele
European Aquatics TV
11.45 Combinata nordica – PCR maschile Seefeld
Nessuna copertura
13.15 Pallanuoto femminile (Europei) – Romania-Spagna
European Aquatics TV
14.00 Ciclismo – Trofeo Ses Salines
Eurosport 2, Discovery+, DAZN (dalle 14.30)
14.00 Sci freestyle – Skicross Val di Fassa, qualificazioni
Nessuna copertura
14.45 Pallanuoto femminile (Europei) – Grecia-Germania
European Aquatics TV
15.00 Golf – Farmers Insurance Open, 1° giro
Discovery+ (dalle 18.00); Eurosport 2, DAZN (dalle 21.00)
16.30 Pallanuoto femminile (Europei) – Ungheria-Portogallo
European Aquatics TV
17.30 Calcio a 5 (Europei) – Slovenia-Bielorussia, Spagna-Belgio
UEFA TV
18.00 Volley femminile (Champions League) – Novara-Budowlani Lodz
Sky Sport Uno, Sky Sport Max; Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN
18.00 Pallanuoto femminile (Europei) – Serbia-Croazia
European Aquatics TV
18.00 Calcio femminile (Coppa Italia) – Fiorentina-Milan
Sky Sport Calcio; Sky Go, NOW
18.45 Basket (Eurolega) – Fenerbahce-Anadolu Efes
Sky Sport Mix; Sky Go, NOW, EuroLeague TV
19.00 Volley (Champions League) – Galatasaray-Halkbank
EuroVolley TV
19.45 Pallanuoto femminile (Europei) – Francia-Slovacchia
European Aquatics TV
20.05 Basket (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco
EuroLeague TV
20.15 Basket (Eurolega) – Olympiacos-Barcellona
EuroLeague TV
20.30 Volley (Champions League) – Trento-Tours
Sky Sport Max; Sky Go, NOW
20.30 Basket (Eurolega) – Olimpia Milano-Partizan Belgrado
Sky Sport Basket; Sky Go, NOW, EuroLeague TV
20.30 Calcio femminile (Coppa Italia) – Juventus-Napoli
Sky Sport Arena; Sky Go, NOW
20.30 Calcio a 5 (Europei) – Italia-Ungheria
RaiSport HD, Rai Play
20.30 Calcio a 5 (Europei) – Portogallo-Polonia
UEFA TV
20.45 Basket (Eurolega) – Valencia-Maccabi Tel Aviv
EuroLeague TV
21.00 Volley femminile (Champions League) – Benfica-Fenerbahce
EuroVolley TV
21.00 Calcio (Europa League) – Panathinaikos-Roma
Sky Sport Uno, Sky Sport 252; Sky Go, NOW
21.00 Calcio (Europa League) – Maccabi Tel Aviv-Bologna
Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; Sky Go, NOW
21.00 Calcio (Europa League) – Lione-PAOK
Sky Sport Mix, Sky Sport 257; Sky Go, NOW
21.00 Calcio (Europa League) – Aston Villa-Salisburgo
Sky Sport 254; NOW
21.00 Calcio (Europa League) – Nottingham Forest-Ferencvaros
Sky Sport 255; NOW
21.00 Calcio (Europa League) – Lilla-Friburgo
Sky Sport 256; NOW
21.00 Calcio (Europa League) – Diretta gol (12 partite)
Sky Sport 251
21.15 Pallanuoto femminile (Europei) – Svizzera-Gran Bretagna
European Aquatics TV