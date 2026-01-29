Pallanuoto, Italia-Turchia 25-11: Setterosa a punteggio pieno agli Europei

Il Setterosa chiude la prima fase degli Europei di Funchal a punteggio pieno. Le azzurre superano nettamente la Turchia per 25-11 nell’ultima gara del gruppo C e accedono alla seconda fase con tre punti in dote, confermando solidità e profondità di roster.

Italia perfetta nel girone C

L’Italia della pallanuoto femminile cala il tris nel girone C degli Europei e archivia la prima fase con una prova autoritaria. Contro la Turchia arriva una vittoria larga, 25-11 il punteggio finale, che certifica il primo posto a punteggio pieno. Cinque reti per Ranalli, quattro a testa per Cocchiere e Marletta, tre per Bettini, in una gara mai realmente in discussione.

Seconda fase: le avversarie del Setterosa

Con la qualificazione alla seconda fase, la squadra guidata dal ct Carlo Silipo entra nel gruppo E portando con sé i tre punti ottenuti contro l’altra qualificata del girone C, che sarà una tra Serbia e Croazia.

Le azzurre affronteranno la prima e la seconda del girone A, verosimilmente Grecia e Francia. Sabato alle ore 14:00 italiane (–1h a Funchal) l’Italia sfiderà la Grecia campione del mondo, impegnata prima contro la Germania alle 14:45. Domenica alle 16:30, invece, sarà la volta della Francia, che a sua volta scenderà in vasca alle 19:45 contro la Slovacchia.

Al termine della seconda fase, le prime due classificate accederanno alle semifinali per le medaglie, mentre le altre disputeranno le finali per il quinto posto.

La partita: dominio azzurro

Silipo concede un turno di riposo a Bianconi, ma l’Italia parte comunque fortissimo. Servono due minuti e mezzo a Marletta per sbloccare il punteggio. Bettini raddoppia in contrattacco, poi ancora Marletta in extraplayer colpisce dal perimetro. Cocchiere si procura un rigore che Ranalli trasforma, prima che la stessa Cocchiere firmi il 5-0. Arriva anche il gol di Meggiato per il 6-0.

La Turchia trova le prime reti con Temel e Molnar, intervallate dal gol di Cergol: il primo tempo si chiude sul 7-2.

Nel secondo periodo la difesa turca si chiude meglio e il parziale è più equilibrato (4-4), con Santapaola che subentra a Condorelli a metà frazione. Al cambio di vasca il punteggio è 11-6 per l’Italia.

La terza frazione ricalca l’andamento del secondo tempo fino alla scossa firmata da Cocchiere, che con una tripletta lancia il break decisivo. Le azzurre chiudono il periodo avanti 18-9.

Nell’ultimo quarto l’Italia dilaga con altre quattro reti nelle prime battute (22-9). Yermakova segna su rigore per la Turchia, Bacelle realizza il suo primo gol europeo, poi ancora Yermakova a bersaglio. La doppietta finale di Marletta fissa il risultato sul definitivo 25-11.

Europei di Funchal 2026 – Gironi (orario italiano / Funchal –1h)

Prima fase a gironi