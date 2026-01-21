Coppa del Mondo sci, a Spindleruv Mly senza Goggia e Brignone: le azzurre in gara

Nel weekend in Repubblica Ceca ottavo gigante e settimo slalom stagionale: assenti Sofia Goggia e Federica Brignone, ma otto azzurre al via tra porte larghe e pali stretti
La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Repubblica Ceca, a Špindlerův Mlýn, per l’ottavo appuntamento stagionale tra le porte larghe e i pali stretti. Il programma prevede il gigante di sabato 24 gennaio e lo slalom di domenica 25 gennaio, entrambi con ampia copertura televisiva su Rai ed Eurosport.
Il weekend ceco sarà però segnato dalle assenze eccellenti di Sofia Goggia e Federica Brignone, entrambe ferme per motivi programmati in vista dei prossimi appuntamenti chiave della stagione.
Gigante di sabato: il programma e le azzurre al via
Il gigante di Špindlerův Mlýn si disputerà sabato 24 gennaio con:
-
Prima manche alle ore 10.00
-
Seconda manche alle ore 13.30
Diretta televisiva su Rai Due, RaiSport ed Eurosport.
In gara per l’Italia tra le porte larghe:
-
Asja Zenere
-
Laura Steinmair
-
Ilaria Ghisalberti
-
Carole Agnelli
-
Sophie Mathieu
-
Anna Trocker
-
Lara Della Mea
-
Giorgia Collomb
Slalom di domenica: sette azzurre tra i pali stretti
Domenica 25 gennaio spazio allo slalom speciale, settima prova stagionale:
-
Prima manche alle ore 09.30
-
Seconda manche alle ore 12.15
Anche in questo caso la diretta sarà garantita da Rai Due, RaiSport ed Eurosport.
Per l’Italia al via:
-
Lara Della Mea
-
Anna Trocker
-
Giorgia Collomb
-
Martina Peterlini
-
Emilia Mondinelli
-
Giulia Valleriani
-
Giada D’Antonio
Goggia e Brignone: stop programmato
Il fine settimana ceco non vedrà protagoniste due delle stelle più attese della squadra azzurra.
Sofia Goggia osserverà un turno di riposo per proseguire il lavoro specifico sulla velocità, disciplina su cui sta concentrando la preparazione in questi giorni.
Federica Brignone, invece, continua il suo percorso di pieno recupero dopo il positivo rientro in gara nel gigante di Kronplatz, preferendo gestire carichi e calendario in vista dei prossimi appuntamenti.
Un test importante verso la parte centrale della stagione
La tappa di Špindlerův Mlýn rappresenta un passaggio significativo per le azzurre impegnate nelle discipline tecniche, in una fase della stagione che inizia a indirizzare classifiche e gerarchie in vista delle prove decisive dell’inverno.