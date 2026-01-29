Australian Open 2026, Sabalenka-Rybakina per il titolo: Sinner sfida Djokovic in semifinale

Saranno Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina a contendersi il titolo femminile agli Australian Open 2026. La numero uno del mondo domina Svitolina, mentre la kazaka supera Pegula in un match combattutissimo. Nel torneo maschile Jannik Sinner va a caccia del tris e trova Novak Djokovic in semifinale.

Sabalenka senza ostacoli: Svitolina battuta in due set

Aryna Sabalenka conquista con autorità la finale femminile degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero uno del ranking mondiale, supera Elina Svitolina con un netto 6-2 6-3 in appena un’ora e un quarto di gioco.

A far discutere è stato il finale del match: nessuna stretta di mano tra le due giocatrici, come annunciato in precedenza dal maxischermo della Rod Laver Arena con un messaggio rivolto al pubblico: “Al termine dell’incontro, non ci sarà alcuna stretta di mano tra le giocatrici. Apprezziamo il vostro rispetto per entrambe durante e a seguito del match”.

I complimenti della numero uno del mondo

Nonostante l’episodio, Sabalenka non ha risparmiato parole di stima per l’avversaria, con la quale in passato si erano già verificati episodi simili, come al Roland Garros 2023.

“Sono contenta di questa vittoria perché Elina sta giocando benissimo e quindi sono molto orgogliosa”, ha dichiarato la bielorussa dopo la qualificazione alla finale di Melbourne.

Rybakina-Pegula: una semifinale in due atti

Molto più combattuta l’altra semifinale, che ha visto Elena Rybakina imporsi su Jessica Pegula. La kazaka parte forte, chiude il primo set in mezz’ora e sembra in controllo anche nel secondo, ma spreca tre match point sul 5-3. Pegula approfitta delle esitazioni dell’avversaria e rientra fino al 6-6.

Nel tiebreak, però, Rybakina ritrova lucidità e chiude l’incontro in un’ora e 40 minuti con il punteggio di 6-3 7-6(7).

La rivincita con Sabalenka

“È stato un secondo set epico, stressante anche per me. Sono stata brava a girarla a mio favore”, ha commentato Rybakina.

La finale sarà una rivincita attesa: Sabalenka aveva battuto la kazaka proprio nell’atto conclusivo degli Australian Open 2023, mentre l’ultimo confronto tra le due in una finale, alle WTA Finals 2025, era andato a Rybakina.

Sinner a caccia del tris, Musetti si ritira

Nel torneo maschile anche Jannik Sinner punta alla terza affermazione consecutiva nel primo Slam stagionale. Sfuma invece il sogno di una semifinale tutta italiana: Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro mentre conduceva due set a zero contro Novak Djokovic.

Il serbo raggiunge così la sua ennesima semifinale a Melbourne, torneo in cui è l’unico uomo ad aver conquistato dieci titoli, inseguendo un altro traguardo storico a quasi 39 anni.

Classifica e programmazione

Per Sinner, oltre al prestigio, c’è anche una posta in palio importante in termini di ranking, dato che in Australia difende il massimo dei punti.

La semifinale tra Sinner e Djokovic è in programma domani nella sessione serale, dalle 9:30 del mattino italiane, e sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove.

Ad aprire il programma sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, in campo dalle 4:30. Per lo spagnolo è l’occasione di raggiungere la prima finale a Melbourne, unico Slam ancora mancante nel suo palmarès, mentre Zverev punta a confermare il risultato del 2025 per non perdere terreno in classifica dopo una stagione complicata.