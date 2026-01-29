La grande scherma torna a Torino: dal 5 al 7 febbraio il Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi”

Dal 5 al 7 febbraio Torino ospita la 16ª edizione del Grand Prix FIE di fioretto “Trofeo Inalpi”, unica tappa italiana ed europea del circuito e primo appuntamento del calendario internazionale 2026. Attesi i migliori interpreti del fioretto mondiale, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista.

La scherma mondiale fa nuovamente tappa nel capoluogo piemontese. Dal 5 al 7 febbraio l’Inalpi Arena ospiterà la sedicesima edizione del Grand Prix FIE di fioretto – Trofeo Inalpi, evento di riferimento del calendario internazionale e unica prova italiana ed europea del circuito Grand Prix 2026, che proseguirà poi con le tappe di Lima e Shanghai.

Un appuntamento che negli anni è diventato una classica della stagione schermistica e che nel 2025 aveva regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri, con i successi di Tommaso Marini e Martina Favaretto.

Mazzone: “Un passaggio chiave verso i Mondiali”

A presentare l’evento è stato il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, intervenuto oggi a Torino:

“Siamo come sempre ambiziosi – ha spiegato – veniamo da un inizio di stagione molto positivo, con quattordici podi nelle prime tre gare. Abbiamo già festeggiato le vittorie di Martina Favaretto e Martina Batini. L’anno scorso Favaretto ha vinto qui insieme a Tommaso Marini. Questa tappa rappresenta un passaggio fondamentale di avvicinamento ai Mondiali di Hong Kong. Da quando il ct Simone Vanni guida il fioretto non è stato sbagliato un colpo: arriviamo da una stagione in cui si è vinto tutto quello che si poteva vincere”.

Il programma di gara

Il Grand Prix di fioretto si svolgerà interamente all’Inalpi Arena e prevede solo la prova individuale.

Giovedì 5 febbraio : qualifiche femminili

Venerdì 6 febbraio : qualifiche maschili

Sabato 7 febbraio: finali maschili e femminili, concentrate in un’unica giornata che riunirà in pedana l’eccellenza assoluta del fioretto mondiale

Azzurre protagoniste

Il fioretto femminile italiano arriva a Torino con credenziali importanti, forte del terzo oro consecutivo a squadre nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo della stagione. Nelle prove individuali spiccano i risultati di Martina Favaretto, oro a Maiorca e bronzo a Busan, proprio alle spalle di Martina Batini, vincitrice in Corea.

Grande attesa anche per Arianna Errigo, Alice Volpi e Anna Cristino, chiamate a confermare l’alto livello del movimento azzurro.

Uomini: Italia al vertice anche al maschile

Ottimo momento anche per il fioretto maschile, reduce dagli ori a squadre conquistati a Palma di Maiorca e Fukuoka, oltre ai due bronzi individuali dell’ultima tappa di Parigi firmati da Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi.

A livello individuale, Maiorca aveva visto il doppio bronzo di Bianchi e Tommaso Martini, quest’ultimo al primo podio in carriera, mentre a Fukuoka era arrivato il terzo posto di Lombardi.

Accanto a loro, a Torino saranno presenti anche Tommaso Marini, vincitore nel 2025, Filippo Macchi, Davide Filippi e Alessio Foconi.

Biglietti e spettacolo

L’ingresso alle qualifiche di giovedì e venerdì sarà gratuito, mentre i biglietti per le finali di sabato 7 febbraio sono disponibili sul circuito Vivaticket o presso la biglietteria dell’evento.

Novità di questa edizione sarà lo show musicale che precederà le finali: prima dell’ingresso in pedana degli atleti si esibiranno Sarah Toscano, Blind, Soniko e Francesca Miola, un’apertura inedita per uno sport tradizionalmente legato a un protocollo molto rigoroso.

“Torino è una tappa fissa del nostro mondo – ha concluso Mazzone – come accade in altri sport, è giusto aprirsi a una maggiore spettacolarizzazione. Trovo positivo che prima delle finali o come contorno alle finali ci sia spazio anche per un evento artistico e musicale”.