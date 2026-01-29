Europa League, ultima giornata di league phase: Roma e Bologna in campo su Sky e NOW

Giovedì 29 gennaio si chiude la league phase della UEFA Europa League con l’ottava e ultima giornata. Diciotto partite in contemporanea, una Diretta Gol potenziata e grande spazio agli studi di approfondimento: Roma e Bologna protagoniste nella serata europea in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

L’Europa League entra nel vivo

La UEFA Europa League torna protagonista con l’ultima giornata della league phase, decisiva per definire il quadro delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Tutti i match saranno trasmessi in esclusiva su Sky e NOW, con la Diretta Gol di Sky Sport 251 che seguirà in tempo reale l’andamento delle 18 partite, grazie a grafiche aggiornate con risultati live e classifica in continuo movimento.

Roma a caccia delle prime otto, Bologna già qualificato

Alle 21 riflettori puntati sulla Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata in trasferta contro il Panathinaikos. I giallorossi cercano un risultato utile per consolidare la posizione tra le prime otto della classifica.

Alla stessa ora scenderà in campo anche il Bologna di Vincenzo Italiano, già certo della qualificazione ai playoff, atteso dalla sfida sul campo del Maccabi Tel Aviv.

Studi e approfondimenti dedicati

Ampio spazio al racconto della serata con Studio Europa League, in onda dalle 20 e dalle 23, condotto da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Le news e gli aggiornamenti saranno affidati a Vittoria Orlando.

Dalle 23.30 spazio a After Party – Best of Europe, con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiuderà la serata Goleador Europa, il riepilogo di tutti i gol della giornata, condotto da Martina Quaranta.

UEFA Europa League – Ottava giornata league phase

Giovedì 29 gennaio – ore 21.00

Panathinaikos-Roma

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Commento Riccardo Montolivo

Inviato Paolo Assogna

Diretta Gol Paolo Ciarravano

Maccabi Tel Aviv-Bologna

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW

Telecronaca Daniele Barone

Commento Giancarlo Marocchi

Inviato Marco Nosotti

Diretta Gol Antonio Nucera

Betis-Feyenoord

Sky Sport Mix, Sky Sport 257, NOW

Telecronaca Giovanni Rispoli

Diretta Gol Manuel Favia

Aston Villa-Salisburgo

Sky Sport 254, NOW

Telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Filippo Benincampi

Nottingham Forest-Ferencváros

Sky Sport 255, NOW

Telecronaca Nicolò Ramella

Diretta Gol Federico Botti

Lille-Friburgo

Sky Sport 256, NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Federico Zanon

Diretta Gol Europa League

Sky Sport 251, NOW

Celtic-Utrecht

Porto-Rangers

Basilea-Viktoria Plzen

Midtjylland-Dinamo Zagabria

Stella Rossa-Celta Vigo

Steaua Bucarest-Fenerbahce

Go Ahead Eagles-Braga

Genk-Malmö

Olympique Lione-PAOK

Ludogorets-Nizza

Sturm Graz-Brann

Stoccarda-Young Boys

Studi e programmi