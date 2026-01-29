Europa League, ultima giornata di league phase: Roma e Bologna in campo su Sky e NOW

Giovedì 29 gennaio si chiude la league phase della UEFA Europa League con l’ottava e ultima giornata. Diciotto partite in contemporanea, una Diretta Gol potenziata e grande spazio agli studi di approfondimento: Roma e Bologna protagoniste nella serata europea in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.
L’Europa League entra nel vivo
La UEFA Europa League torna protagonista con l’ultima giornata della league phase, decisiva per definire il quadro delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Tutti i match saranno trasmessi in esclusiva su Sky e NOW, con la Diretta Gol di Sky Sport 251 che seguirà in tempo reale l’andamento delle 18 partite, grazie a grafiche aggiornate con risultati live e classifica in continuo movimento.
Roma a caccia delle prime otto, Bologna già qualificato
Alle 21 riflettori puntati sulla Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata in trasferta contro il Panathinaikos. I giallorossi cercano un risultato utile per consolidare la posizione tra le prime otto della classifica.
Alla stessa ora scenderà in campo anche il Bologna di Vincenzo Italiano, già certo della qualificazione ai playoff, atteso dalla sfida sul campo del Maccabi Tel Aviv.
Studi e approfondimenti dedicati
Ampio spazio al racconto della serata con Studio Europa League, in onda dalle 20 e dalle 23, condotto da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Le news e gli aggiornamenti saranno affidati a Vittoria Orlando.
Dalle 23.30 spazio a After Party – Best of Europe, con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiuderà la serata Goleador Europa, il riepilogo di tutti i gol della giornata, condotto da Martina Quaranta.
UEFA Europa League – Ottava giornata league phase
Giovedì 29 gennaio – ore 21.00
Panathinaikos-Roma
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW
Telecronaca Riccardo Gentile
Commento Riccardo Montolivo
Inviato Paolo Assogna
Diretta Gol Paolo Ciarravano
Maccabi Tel Aviv-Bologna
Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW
Telecronaca Daniele Barone
Commento Giancarlo Marocchi
Inviato Marco Nosotti
Diretta Gol Antonio Nucera
Betis-Feyenoord
Sky Sport Mix, Sky Sport 257, NOW
Telecronaca Giovanni Rispoli
Diretta Gol Manuel Favia
Aston Villa-Salisburgo
Sky Sport 254, NOW
Telecronaca Nicola Roggero
Diretta Gol Filippo Benincampi
Nottingham Forest-Ferencváros
Sky Sport 255, NOW
Telecronaca Nicolò Ramella
Diretta Gol Federico Botti
Lille-Friburgo
Sky Sport 256, NOW
Telecronaca Pietro Nicolodi
Diretta Gol Federico Zanon
Diretta Gol Europa League
Sky Sport 251, NOW
-
Celtic-Utrecht
-
Porto-Rangers
-
Basilea-Viktoria Plzen
-
Midtjylland-Dinamo Zagabria
-
Stella Rossa-Celta Vigo
-
Steaua Bucarest-Fenerbahce
-
Go Ahead Eagles-Braga
-
Genk-Malmö
-
Olympique Lione-PAOK
-
Ludogorets-Nizza
-
Sturm Graz-Brann
-
Stoccarda-Young Boys
Studi e programmi
-
Dalle 20 e dalle 23
Studio Europa League – Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Federico Zancan
-
Ore 23.30
After Party – Best of Europe – Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini, Lisa Offside
-
Ore 24.00
Goleador Europa – Martina Quaranta