NBA, Cleveland travolge i Lakers: Cavs inarrestabili, notte di derby e colpi esterni

Prosegue il momento d’oro dei Cleveland Cavaliers, che superano nettamente i Los Angeles Lakers in una serata ricca di derby e risultati pesanti in NBA. Spiccano anche le vittorie di Orlando, San Antonio e Golden State, mentre Boston cade in casa.

Cavs dominanti contro i Lakers

I Cleveland Cavaliers non si fermano e centrano la quinta vittoria consecutiva superando i Los Angeles Lakers con un perentorio 129-99. Una gara che potrebbe rappresentare l’ultimo ritorno di LeBron James a Cleveland da giocatore, celebrato prima della palla a due con un video-tributo.

Sul parquet, però, è Cleveland a dominare dall’inizio alla fine, trascinata dai 25 punti di Donovan Mitchell. Ottimo il contributo di Jaylon Tyson con 20 punti e di De’Andre Hunter, che ne firma 19 dalla panchina.

In casa Lakers l’unico a mantenere un rendimento elevato è Luka Doncic, autore di 29 punti. Serata complicata invece per LeBron James, che chiude con 11 punti e il 30% al tiro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Derby della Florida: Orlando espugna Miami

Serata di grandi rivalità, a partire dal derby della Florida. Gli Orlando Magic tornano al successo dopo quattro sconfitte consecutive battendo i Miami Heat 124-133.

Non bastano a Miami i 23 punti dalla panchina di Simone Fontecchio, alla sua miglior prestazione stagionale con un 7/11 dal campo e sei triple, né la doppia doppia di Bam Adebayo (21 punti e 12 rimbalzi). A fare la differenza è Paolo Banchero, protagonista con 31 punti e 12 rimbalzi, decisivo nell’allungo dei Magic nel terzo quarto, chiuso con un parziale di 20-40.

Texas caldo: Spurs in rimonta sui Rockets

Derby anche in Texas, dove i San Antonio Spurs ribaltano la gara negli ultimi due quarti e si impongono per 99-111 sul campo degli Houston Rockets.

Ancora una volta decisivo Victor Wembanyama, che guida i suoi con 28 punti e 16 rimbalzi, supportato da una panchina capace di produrre 38 punti complessivi.

A Houston non bastano i 25 punti di Amen Thompson e i 24 di Kevin Durant: nel finale manca la spinta offensiva necessaria per allungare la striscia di vittorie, che si ferma a due.

Gli altri risultati della notte

Tra le altre gare spicca a Est il successo esterno dei New York Knicks, che battono i Toronto Raptors 92-119 grazie ai 30 punti di Mikal Bridges. Sorpresa a Boston, dove i Celtics cadono in casa contro gli Atlanta Hawks per 106-117.

Prestazione solida di Stephen Curry, autore di 27 punti nella vittoria dei Golden State Warriors per 124-140 sul campo degli Utah Jazz.

Colpi esterni anche per Charlotte Hornets (97-112 contro i Memphis Grizzlies) e Minnesota Timberwolves (105-118 contro i Dallas Mavericks), mentre gli Indiana Pacers difendono il fattore campo superando i Chicago Bulls 113-110.