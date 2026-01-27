Coppa Europa, superG di Verbier: Traninger sorprende tutti, Perathoner ancora miglior azzurro

Secondo superG in Svizzera all’austriaco con il pettorale 34. Max Perathoner chiude nono, Hächler rafforza la leadership di specialità
Successo a sorpresa nel secondo supergigante della tappa di Coppa Europa di Verbier, in Svizzera. A imporsi è l’austriaco Manuel Traninger, che con il pettorale numero 34 firma una prova maiuscola e vince in 1’24″57, infliggendo distacchi importanti a una concorrenza di alto livello.
Alle sue spalle si piazza un trio tutto svizzero, guidato dal vincitore del primo superG: Lenz Hächler, secondo a 0″70, seguito da Livio Hiltbrand (+1″05) e Thomas Zippert (+1″41).
Gli azzurri: Perathoner ancora il migliore
In casa Italia, Max Perathoner si conferma l’azzurro più competitivo sul pendio elvetico anche nella seconda prova. Dopo il buon risultato di lunedì, l’altoatesino chiude nono a 1″78, mostrando continuità e buon feeling con la pista.
Più indietro Leonardo Rigamonti, che conclude 27° a 2″37. Fuori dalla zona punti, invece, Marco Abbruzzese, Glauco Antonioli, Gregorio Bernardi, Luca Ruffinoni, Riccardo Pasquarella, Noah Gamper ed Aaron Stuffer. Non hanno completato la prova Emanuel Lamp, Marco Anselmi e Luis Schuster.
Classifiche: Hächler allunga nel superG
Grazie al secondo posto odierno, Lenz Hächler consolida il primato nella classifica di specialità del superG, salendo a 271 punti, davanti all’austriaco Bachler (160) e al connazionale Zulauf (144).
Perathoner è 19° con 58 punti.
Nella classifica generale, resta al comando il norvegese Grahl Madsen con 615 punti, seguito dagli svizzeri Zurbrügg (421) e Hächler (394). L’azzurro Tobias Kastlunger perde una posizione e scivola al quinto posto con 329 punti.
Il programma: spazio alle discese
La tappa di Verbier proseguirà domani con l’unica prova cronometrata, in vista delle due discese libere in programma giovedì e venerdì, che completeranno il fine settimana di Coppa Europa sulle nevi svizzere.