Sara Allemand concede il bis: vittoria anche nel superG di St. Anton

Secondo successo in pochi giorni per l’azzurra in Coppa Europa: Allemand trionfa nel primo superG in Austria e sale al quinto posto della generale.

Continua il momento magico di Sara Allemand in Coppa Europa. Dopo il successo nella discesa di Pass Thurn, l’azzurra concede il bis conquistando anche il primo dei due superG di St. Anton, in Austria, firmando così la seconda vittoria nel giro di pochi giorni nel circuito continentale.

La venticinquenne di Bardonecchia, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, ha imposto il proprio ritmo lungo tutta la prova, fermando il cronometro sul tempo di 54″61 e precedendo di 0″27 la norvegese Marte Monsen e di 0″48 l’austriaca Emily Schöpf, che completano il podio di giornata.

Quinto podio in carriera per Allemand

Per Sara Allemand si tratta del quinto podio complessivo in Coppa Europa, con un bilancio che ora recita due vittorie, due secondi posti e un terzo, a conferma di una crescita costante e di una ritrovata continuità ad alto livello.

Ottimi segnali anche dal resto della squadra azzurra. Carlotta De Leonardis ha chiuso in undicesima posizione con un distacco di 0″89, mentre è da sottolineare il 18° posto di Monica Zanoner (+1″10): la fassana torna in gara dopo due anni di stop, conseguenti alla caduta di Orcières del gennaio 2024, al termine di un lungo e complesso percorso di recupero.

Le altre italiane in classifica

A ridosso delle prime venti troviamo Vicky Bernardi, 21ª a 1″15, seguita da Federica Lani (23ª a 1″35), Giulia Albano (24ª a 1″48) e Sara Thaler (27ª a 1″52). Appena fuori dalla zona punti Alice Calaba (+1″59), mentre accusano un distacco più ampio Sofia Amigoni (+1″71), Ludovica Righi (+1″77), Melissa Astegiano (+1″88), Ivy Schölzhor (+2″88) e Cristina Trabucchi (+2″94). Non ha concluso la prova Beatrice Mazzoleni.

Classifiche e prossimo appuntamento

Essendo il primo superG stagionale, la classifica di specialità rispecchia al momento l’ordine d’arrivo di St. Anton. Nella generale di Coppa Europa, resta al comando Alice Pazzaglia con 380 punti, davanti alla svizzera Grob (317) e a Laura Steinmair (312). Grazie al successo odierno, Sara Allemand sale in quinta posizione con 290 punti.

Il programma di St. Anton prosegue domani, martedì 20 gennaio, con il secondo superG, che offrirà una nuova occasione per confermare l’eccellente stato di forma dell’azzurra.