Coppa Europa, Saccardi sul podio a Crans Montana: terzo nello slalom vinto da Azzolin

Lo slalom elvetico regala una nuova soddisfazione all’Italia: Tommaso Saccardi recupera cinque posizioni nella seconda manche e conquista il terzo podio in carriera nel circuito continentale. Bene anche Canins e Pizzato, entrambi in rimonta
Saccardi, rimonta e terzo podio in Coppa Europa
Nuovo podio azzurro nello slalom di Coppa Europa a Crans Montana, dove Tommaso Saccardi chiude al terzo posto al termine di una gara costruita con intelligenza e solidità.
L’emiliano, ottavo dopo la prima manche, è autore di una notevole rimonta di cinque posizioni nella seconda, salendo sul podio per la terza volta in carriera nel circuito continentale.
Per Saccardi si tratta della conferma di una stagione in costante crescita, dopo il successo di Levi nel novembre 2024 e il secondo posto conquistato in Val di Fassa poche settimane fa.
Azzolin domina, doppietta francese sul podio
La vittoria va al francese Antoine Azzolin, leader fin dalla prima manche e capace di chiudere con il tempo complessivo di 1’45″96.
Alle sue spalle si piazza il connazionale Auguste Aulnette, secondo a 1″23, mentre Saccardi completa il podio con un distacco di 1″37 dal vincitore.
Buone rimonte anche per Canins e Pizzato
Seconda manche positiva anche per altri due azzurri. Matteo Canins risale fino all’ottava posizione (+1″91), recuperando due posti rispetto alla prima manche, mentre Stefano Pizzato è decimo a 2″25, autore di una rimonta di ben otto posizioni.
Più indietro Corrado Barbera, diciottesimo, mentre Francesco Zucchini chiude al 31° posto.
Classifiche: Grahl-Madsen resta leader, Saccardi quinto
Nonostante l’uscita nella seconda manche, il norvegese Grahl-Madsen conserva il comando della classifica di specialità con 305 punti, ma vede avvicinarsi proprio Aulnette, ora a 286.
Saccardi sale al quinto posto con 190 punti.
Situazione simile nella classifica generale di Coppa Europa, dove Grahl-Madsen guida con 485 punti, seguito da Aulnette (357), mentre Tobias Kastlunger scivola al terzo posto con 280.
Prossima tappa a Pass Thurn
Il circuito di Coppa Europa si sposterà ora in Austria, a Pass Thurn:
-
venerdì 16 gennaio è in programma il recupero del superG non disputato a Wengen
-
sabato 18 e domenica 19 gennaio spazio a due discese