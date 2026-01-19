Coppa Europa sci alpino, Abbruzzese sul podio a Pass Thurn: terzo nella discesa libera

Il 23enne ligure conquista il primo podio in carriera in discesa in Coppa Europa e sale al terzo posto nella classifica di specialità
Marco Abbruzzese torna sul podio di Coppa Europa e lo fa con un risultato dal peso specifico importante. Il ventitreenne ligure ha chiuso al terzo posto la seconda discesa libera della tappa di Pass Thurn, in Austria, centrando il primo podio in carriera in discesa nel circuito continentale.
L’azzurro ha fermato il cronometro a 66 centesimi di secondo dal vincitore di giornata, il francese Ken Caillot, che si è imposto con il tempo di 1’28″83, precedendo lo svizzero Lenz Häckler (+0″52). Un risultato che conferma la crescita di Abbruzzese anche nella disciplina regina.
Primo podio in discesa per Abbruzzese
Per Abbruzzese si tratta di un traguardo significativo: il terzo posto di Pass Thurn arriva dopo la vittoria e il secondo posto ottenuti in superG tra gennaio e febbraio 2025, certificando la sua continuità ad alto livello nelle discipline veloci.
La prova conclusiva della tappa austriaca ha visto anche Gregorio Bernardi confermarsi nella top ten con un nono posto a 1″40. Buon piazzamento anche per Max Perathoner, sedicesimo a 1″46, seguito da Leonardo Rigamonti (+1″64) ed Emanuel Lamp (+1″68), rispettivamente 19° e 21°.
Più attardati gli altri azzurri:
Riccardo Mariuzzo (+3″21), Glauco Antonioli (+3″40), Gian Maria Illariuzzi (+3″49), Luca Ruffinoni (+3″52), Nicolò Nosenzo (+3″73), Riccardo Pasquarella (+3″83), Ettore Bussei Canone (+4″06) ed Edoardo Valt (+4″76).
Classifiche: Abbruzzese terzo nella discesa
Grazie al risultato di Pass Thurn, Marco Abbruzzese sale al terzo posto nella classifica di specialità della discesa libera con 165 punti, alle spalle di Ken Caillot e Manser, entrambi in testa con 251 punti.
Restano invece immutate le prime tre posizioni della classifica generale di Coppa Europa, con Grahl Madsen leader a 485 punti, davanti ad Aulnette (357) e Tobias Kastlunger (280).
Prossimo appuntamento
La Coppa Europa maschile proseguirà ancora in Austria: il prossimo appuntamento è in programma a Turnau, con due gare di gigante previste tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio.