Coppa Europa sci alpino, Traninger vince il superG di Saalbach: 18° Perathoner

Hächler conquista la Coppa di specialità, finali ora a Schladming

Si chiude con il successo dell’austriaco Manuel Traninger il superG maschile delle finali di Coppa Europa di sci alpino a Saalbach, in Austria. Sulla pista Schneekristall, l’atleta di casa ha conquistato la vittoria con il tempo di 1’16”69.

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Alle sue spalle lo svizzero Lenz Hächler, staccato di 0”37, e il francese Adrien Fresquet, terzo a 0”47. Il migliore degli italiani è stato Max Perathoner, che ha chiuso al 18° posto con un distacco di 1”29.

Gli azzurri in gara

Tra gli altri italiani in gara, Gregorio Bernardi ha terminato in 23ª posizione con un ritardo di 1”81, mentre Marco Abbruzzese è rimasto fuori dalla zona punti con un distacco di 2”50.

Non hanno completato la prova Leonardo Rigamonti ed Emanuel Lamp.

Hächler vince la Coppa di specialità

Con il risultato ottenuto a Saalbach, Lenz Hächler conquista la matematica certezza della vittoria nella classifica generale di superG con 984 punti.

Alle sue spalle si piazzano Grahl Madsen, secondo con 718 punti, e Zurbrügg, terzo con 581. Tobias Kastlunger chiude dodicesimo con 409 punti.

Finali verso Schladming

Le finali di Coppa Europa proseguiranno ora a Schladming con le discipline tecniche: martedì sono in programma i giganti, seguiti mercoledì 25 marzo dagli slalom.