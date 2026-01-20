Coppa Europa, Allemand fa doppietta: vince anche il secondo SuperG di St. Anton

Terzo successo stagionale per l’azzurra, che vola in testa alle classifiche di specialità e generale

Sara Allemand concede il bis e conquista anche il secondo SuperG di St. Anton, prova che chiude la tappa di Coppa Europa nella località austriaca dell’Alberg. La sciatrice di Bardonecchia conferma lo straordinario stato di forma, centrando la seconda vittoria consecutiva sulla stessa pista.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per la venticinquenne del Centro Sportivo Carabinieri si tratta del terzo successo stagionale, nonché il terzo della carriera nel circuito continentale, oltre al sesto podio complessivo.

Gara decisa in 56”28

Allemand costruisce il successo con una prova solida e veloce, chiusa in 56”28, tempo che le consente di precedere di 24 centesimi la norvegese Marte Monsen e di 0”61 l’austriaca Vanessa Nussbaumer.

Alle spalle del podio si registra un segnale positivo per Monica Zanoner: la trentina, rientrata da un lungo stop per infortunio, chiude in 12ª posizione a 1”19, migliorando sensibilmente il 18° posto ottenuto nella giornata precedente.

Le altre italiane in classifica

Buona presenza azzurra anche nelle posizioni successive, con Sofia Amigoni 16ª a 1”31, Ludovica Righi 18ª a 1”37 e Giulia Albano 24ª.

Fuori dalla zona punti Federica Lani, attardata di 2”07, seguita da Sara Thaler (+2”15), Alice Calaba (+2”34), Carlotta De Leonardis (+2”53), Melissa Astegiano (+3”25) e Cristina Trabucchi (+3”40). Non hanno completato la prova Beatrice Mazzoleni e Ivy Schölzhorn.

Classifica di specialità: Allemand a punteggio pieno

Il doppio successo nei SuperG di St. Anton consente a Sara Allemand di balzare al comando della classifica di specialità, dove guida a punteggio pieno con 200 punti. Alle sue spalle Marte Monsen con 160, mentre la terza posizione è occupata dall’austriaca Wecher con 89 punti.

Leader anche nella generale

Allemand conquista la vetta anche della classifica generale di Coppa Europa, con un bottino complessivo di 390 punti. L’azzurra precede di 10 lunghezze Alice Pazzaglia, mentre al terzo posto si colloca l’austriaca Schilcher con 342 punti.