Coppa del Mondo, superG a Livigno: debutta la Li Zeta, nove azzurri al via

Dopo i podi in Val Gardena si riparte dalla Valtellina: Odermatt leader, Franzoni, Casse e Paris pronti all’assalto.

Archiviato il Natale e il brillante trittico di podi conquistati in Val Gardena, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte da Livigno, dove domani andrà in scena il quarto superG stagionale. Debutto assoluto nel massimo circuito per la pista Li Zeta, che prende il posto della tradizionale tappa di Bormio, lasciata libera in vista dell’appuntamento olimpico di febbraio sulla Stelvio.

Il tracciato valtellinese propone una partenza a quota 2375 metri e un dislivello di 530 metri, con caratteristiche tecniche che promettono distacchi contenuti e grande intensità fin dalle prime porte.

Orari e protagonisti del superG di Livigno

Lo start è fissato alle 11:30, con Marco Odermatt che si presenterà al cancelletto con il pettorale rosso di leader della specialità, forte di un percorso fin qui a punteggio pieno.

Saranno nove gli azzurri impegnati nella gara:

Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Max Perathoner e Florian Schieder.

Franzoni: “Pista divertente, distacchi ridotti”

La prima ricognizione ha permesso agli atleti di prendere confidenza con il nuovo tracciato. Sensazioni positive per Giovanni Franzoni, reduce dal primo podio in carriera proprio in superG:

«È una pista che mi piace. La neve è bella da sciare, forse un po’ aggressiva come in Nord America viste le temperature. Il salto è corto, la difficoltà tecnica non è altissima e mi aspetto distacchi ridotti. Sarà un superG molto divertente».

Casse: “Gara sprint, bisogna attaccare”

Parla di una prova da interpretare all’attacco anche Mattia Casse:

«È una pista tecnica dove immagino saremo tutti molto vicini. Il sole illuminerà il tracciato fin dal mattino e sarà una gara sprint, senza tempo per guardarsi intorno. Mi aspettavo un fondo un po’ più duro, forse per la nevicata dei giorni scorsi: vedremo dopo la lisciatura».

Paris: “Neve aggressiva, attenzione alle lamine”

Esperienza e prudenza nelle parole di Dominik Paris, che individua possibili chiavi tattiche della gara:

«Può essere una bella gara, ma la neve è aggressiva e bisognerà stare attenti a non incidere troppo con le lamine. Chi è più abituato al gigante potrebbe essere avvantaggiato. Io sono tranquillo, mi diverto a sciare e spero che anche noi italiani potremo dire la nostra».

Livigno, banco di prova verso l’Olimpiade

Il superG sulla Li Zeta rappresenta un passaggio importante nel calendario stagionale, sia per testare un tracciato inedito sia per valutare condizione e assetti in vista dei grandi appuntamenti del nuovo anno. Con distacchi potenzialmente minimi e una neve selettiva, Livigno promette spettacolo.