Scherma: la Coppa del Mondo Paralimpica in diretta su SportFace

Torna a Pisa l’undicesima edizione della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale. L’evento si svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 febbraio sulle pedane del PalaCus, con copertura in diretta su SportFace TV.

La manifestazione richiamerà quasi 400 atleti provenienti da 29 paesi, confermando il ruolo centrale della tappa toscana nel circuito mondiale. In programma quattro giornate di gare ad altissimo livello tecnico, tra assalti individuali e competizioni a squadre, che assegneranno punto fondamentali per il ranking internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sarà uno spettacolo di agonismo e inclusione, con i migliori schermidori paralitici pronti a sfidarsi in un contesto che unisce eccellenza sportiva e grande partecipazione internazionale.