Combinata nordica, Team Sprint: Germania davanti dopo il salto. Italia 11ª a Predazzo

Rydzek-Geiger guidano la classifica provvisoria sotto la neve del trampolino Hs141. Costa-Kostner inseguono a 1’26”.
Germania al comando dopo la prova di salto
La Team Sprint di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con la frazione di salto sul trampolino Hs141 di Predazzo. Sotto una nevicata intensa e suggestiva, la Germania si prende la leadership provvisoria grazie alla coppia Johannes Rydzek – Vinzenz Geiger.
I tedeschi totalizzano 246,5 punti, margine che si traduce in 13 secondi di vantaggio sulla Norvegia (Skoglund/Oftebro) e 21 sul Giappone (Watabe/Yamamoto).
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Lotta aperta per le medaglie
Alle spalle del terzetto di testa la Finlandia con Hirvonen/Herola resta in piena corsa a 27 secondi, mentre l’Austria di Rettenegger/Lamparter segue a 29.
Il distacco contenuto tra le prime cinque nazioni lascia aperto il confronto in vista della frazione di fondo, in programma alle ore 14 a Lago di Tesero, dove si assegneranno le medaglie.
Italia 11ª dopo il salto
Per l’Italia la prova sul trampolino non è stata sufficiente per inserirsi nella lotta per il podio. Samuel Costa e Aaron Kostner occupano l’undicesima posizione con un ritardo di 1’26” dalla vetta.
Costa ha offerto una buona prestazione nella prima rotazione, ottenendo il settimo punteggio parziale con 110,3 punti. Più complicata invece la prova di Kostner, fermo a 81,7 punti, che ha portato il totale azzurro a 182,0.
Ora tutto si sposta sugli sci stretti: servirà una frazione di fondo di alto livello per risalire posizioni e chiudere al meglio il programma della combinata nordica a Milano-Cortina 2026.