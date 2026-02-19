Sci alpinismo sprint, Murada quinta nel debutto olimpico: oro a Fatton davanti a Harrop

A Bormio l’azzurra sfiora il podio nella prima storica gara olimpica della disciplina. La svizzera Marianne Fatton beffa la favorita Emily Harrop, bronzo alla spagnola Alonso Rodriguez.

Fatton sorprende, Murada ai piedi del podio

Giulia Murada chiude al quinto posto nella sprint femminile di sci alpinismo, gara che segna il debutto olimpico della disciplina ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sulla Stelvio di Bormio, sotto una nevicata insistente, la valtellinese di Albosaggia resta in scia delle migliori ma non riesce a inserirsi nella lotta per le medaglie.

A conquistare l’oro è la svizzera Marianne Fatton, capace di ribaltare i pronostici superando in finale la grande favorita della stagione, la francese Emily Harrop, costretta all’argento. Completa il podio la spagnola Ana Alonso Rodriguez, con la tedesca Tatjana Paller quarta appena davanti all’azzurra.

La finale: ritmo altissimo e sorpasso decisivo

In finale Murada paga qualche metro già in partenza. Prova a ricucire lo strappo, ma il ritmo imposto dalle prime è altissimo. Il momento chiave arriva nel tratto scalinato, dove Fatton attacca e riesce a sopravanzare Harrop.

Nel cambio di assetto conclusivo l’elvetica è la più veloce e precisa, mentre la francese perde fluidità. La discesa finale verso il parterre della Stelvio diventa così l’apoteosi per Fatton, che taglia il traguardo a braccia alzate. Murada chiude quinta, a un passo dal podio, al termine di una prova comunque di alto livello.

De Silvestro fuori in semifinale

Si ferma invece in semifinale Alba De Silvestro. La bellunese, valtellinese d’adozione dopo il matrimonio con Michele Boscacci, era riuscita a entrare tra i ripescaggi nelle batterie ma nel secondo turno ha ceduto alle spalle di Ravinel, Paller e della stessa Murada.

Queste le sue parole al termine della gara:

“Tracciato molto bello, sapevo che sarebbe stato difficile approdare in finale ma sognare non costa nulla. Nel secondo turno ho fatto più fatica, forse per la neve che ha reso pesante il tracciato: non è la mia specialità preferita ma speravo di fare meglio, mi resta comunque la prova a squadre di sabato, a cui punto molto insieme a mio marito Michele Boscacci”.

Boscacci eliminato al primo turno

Nel tabellone maschile si ferma subito Michele Boscacci, quinto nella prima batteria vinta dallo spagnolo Oriol Cardona Coll. Le altre batterie vedono imporsi l’elvetico Jon Kistler e lo svizzero Arno Lietha.

Per l’Italia resta ora l’appuntamento con la staffetta mista di sabato, ultimo atto olimpico dello sci alpinismo.