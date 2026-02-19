Curling maschile, Italia fuori dalle semifinali: la Svizzera vince 9-5 e chiude imbattuta

Gli azzurri cedono nell’ultima gara decisiva del round robin. Elvetici perfetti (9-0), Italia eliminata dopo un torneo altalenante.

Svizzera dominante, Italia eliminata

Si ferma ai gironi il cammino dell’Italia del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nell’ultima sfida del round robin gli azzurri vengono superati 9-5 dalla Svizzera, risultato che spegne definitivamente le speranze di semifinale.

La formazione elvetica chiude così la prima fase con un percorso impeccabile: nove vittorie su nove incontri. Una superiorità costruita con solidità e continuità, confermata anche nel match decisivo contro l’Italia.

Rimpianti e occasioni mancate

Per gli azzurri resta l’amarezza di aver dovuto giocarsi tutto nell’ultima giornata. Dopo un avvio promettente, il rendimento è calato nei momenti chiave del torneo.

Pesano soprattutto le sconfitte maturate di misura contro Germania e Norvegia, partite che avrebbero potuto cambiare completamente la classifica. Occasioni sfumate che hanno costretto l’Italia a inseguire fino all’ultimo, senza margine di errore.

Contro una Svizzera fin lì imbattuta serviva un’impresa. L’Italia ha provato a restare in partita, ma la maggiore precisione elvetica nei momenti decisivi ha fatto la differenza.

Le semifinali: chi avanza

Con il successo sugli azzurri, la Svizzera accede alle semifinali insieme a Canada, Norvegia e Gran Bretagna (ordine ancora da definire).

Per l’Italia il torneo si chiude con la consapevolezza di aver mostrato buone cose, ma anche di aver pagato a caro prezzo alcune battute d’arresto nei finali di gara.

A Milano-Cortina 2026 il sogno medaglia si ferma qui.