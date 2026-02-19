Pallanuoto: Conference Cup in diretta su Sportface

Dal 19 al 22 febbraio la Piscina Scandone di Napoli ospiterà il girone di Conference Cup, con il C.N. Posillipo protagonista davanti al pubblico di casa. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su SportFace TV, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni sfida del club rossoverde.
La formazione guidata da Pino Porzio farà il suo esordio giovedì 19 febbraio alle ore 19.00 contro la Dinamo Tbilisi, in un match subito delicato per indirizzare il cammino nel raggruppamento.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il calendario proseguirà venerdì 20 febbraio alle ore 20 con la sfida ai francesi del Sete Natation, mentre sabato 21 febbraio alle ore 18.30 sarà la volta del confronto con la Stella Rossa.
La chiusura del girone è prevista per domenica 22 febbraio alle ore 11.30, quando il Posilippo affronterà gli spagnoli del Centre Natació Mataró. Quattro gare in quattro giorni che metteranno alla prova continuità, tenuta fisica e ambizioni europee della squadra partenopea.