Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Bob a 4, Baumgartner ancora davanti nella quarta prova a Cortina

Redazione
-
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Bob
Olimpiadi Milano Cortina 2026 Bob a 2 uomini, team BAUMGARTNER Patrick (ITA), Cortina dAmpezzo, Italy, February 16, 2026. Photo Felice Calabro'

L’azzurro firma il miglior tempo sul budello “Eugenio Monti”. Distacchi minimi con Lochner, Friedrich e Wesselink.

Baumgartner conferma la leadership

Patrick Baumgartner continua a lanciare segnali importanti in vista della gara olimpica del bob a 4 maschile ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano dedicato a Eugenio Monti, l’altoatesino chiude al comando anche la quarta prova ufficiale, ribadendo quanto già mostrato nei primi allenamenti.

Il cronometro si ferma a 55.11, un tempo che gli consente di precedere di appena 4 centesimi un terzetto di inseguitori agguerriti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Distacchi minimi tra i big

Alle spalle dell’azzurro si piazzano Johannes Lochner e Francesco Friedrich, entrambi in 55.15. Stesso tempo anche per l’olandese Dave Wesselink, a conferma di un equilibrio estremamente serrato ai vertici.

Quinto tempo per lo statunitense Frankie Del Duca (+0.13), mentre il britannico Brad Hall segue a 15 centesimi. Settima posizione per l’austriaco Markus Treichl (+0.17), quindi lo svizzero Cédric Follador (+0.21). Completano la top ten il sudcoreano Jinsu Kim (+0.28) e il canadese Taylor Austin (+0.29).

Dopo un terzo allenamento più prudente da parte dei rivali tedeschi, nella quarta prova Lochner e Friedrich tornano a farsi sotto, accorciando sensibilmente il gap.

Il programma verso le medaglie

Il calendario prosegue venerdì 20 febbraio con le ultime due prove, a partire dalle ore 10.00.

Da sabato 21 febbraio scatterà la gara per le medaglie: prima manche alle 10.00 e seconda alle 11.57. Domenica 22 febbraio si chiuderà con la terza discesa alle 10.00 e la quarta, decisiva, alle 12.15.

Baumgartner si presenta all’appuntamento clou con segnali incoraggianti, ma la concorrenza resta compatta e pronta a giocarsi tutto sul filo dei centesimi.

Change privacy settings
×