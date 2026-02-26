Andrea Panizza nella storia, nuovo record mondiale indoor sui 1000 m

Andrea Panizza ha scritto una pagina memorabile per il canottaggio italiano. Il 25 febbraio 2026 il forte vogatore azzurro ha stabilito un nuovo record del mondo sulla distanza dei 1000 metri al remoergometro, portando il limite a 2’38”0.

La prestazione è arrivata nel contesto delle competizioni indoor di remoergometro, dove Panizza ha migliorato di un decimo di secondo il precedente primato, detenuto dallo neozelandese Logan Ullrich, vice‑campione olimpico nel quattro senza.

La performance

Il cronometro ha certificato una gara assolutamente fenomenale:

200 m: 30”2

400 m: 31”7

600 m: 32”2

800 m: 32”1

1000 m (arrivo): 31”8

Questi split dimostrano una gestione dello sforzo di altissimo livello, unendo potenza, ritmo e resistenza.

Un atleta di caratura internazionale

Andrea Panizza, originario di Mandello del Lario (Lecco), è uno dei principali protagonisti dello sport italiano, Vicecampione olimpico a Parigi 2024 con il quattro di coppia e Campione mondiale nel quattro di coppia ai Mondiali 2025 di Shanghai.

Tesserato per le Fiamme Gialle e cresciuto nella Canottieri Moto Guzzi, Panizza è considerato uno degli atleti più versatili e completi del remo moderno.

Prossimi impegni

Dopo questo record mondiale, Panizza tornerà protagonista sabato 28 febbraio nei Mondiali di remoergometro, dove ha già guadagnato l’accesso alla finale dei 1000 m piazzandosi primo nelle qualificazioni. Nella stessa giornata cercherà anche una medaglia nella specialità del minuto, dove ha chiuso al secondo posto nella fase preliminare.

