Crans-Montana, cancellata la discesa: meteo e pista fermano la Coppa del Mondo

La tappa di Coppa del Mondo a Crans-Montana si apre con uno stop forzato: annullata la discesa femminile e cancellata anche la prova maschile, mentre il programma prosegue con il superG.

Stop forzato nella località svizzera

La Coppa del Mondo di sci alpino deve fare i conti con il maltempo a Crans-Montana, dove la giuria ha deciso di cancellare la discesa femminile, gara inaugurale della tappa elvetica e ultimo appuntamento del circuito prima della pausa olimpica.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gara interrotta dopo sei atlete

La competizione è stata inizialmente avviata, ma sospesa dopo le prime sei discese. Le condizioni meteorologiche sono rapidamente peggiorate, con una nevicata sempre più intensa nella parte alta del tracciato, rendendo difficile garantire sicurezza e regolarità di gara.

Pista resa insidiosa dal manto nevoso

Oltre al meteo, a incidere sulla decisione è stato anche lo stato della pista. Il fondo, compromesso dall’accumulo di neve, ha creato difficoltà evidenti alle atlete già scese, spingendo la giuria a optare per l’annullamento definitivo della prova.

Cancellata anche la prova maschile

Stesso destino per la prova maschile, prevista in mattinata in preparazione della discesa di domenica. Le condizioni del tracciato non hanno permesso lo svolgimento regolare della sessione, portando a una nuova modifica del programma.

Il programma aggiornato

Nonostante i cambiamenti, il calendario resta confermato per la giornata di domani: alle ore 11 è in programma il superG femminile, preceduto dalla prova maschile. L’organizzazione monitora costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo, con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle gare previste.