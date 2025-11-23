L’americana firma un’altra vittoria in Coppa del Mondo. L’albanese conferma il suo momento d’oro, mentre l’azzurra conquista i primi punti stagionali dopo la delusione di Levi.

Mikaela Shiffrin continua a dettare legge. La statunitense trionfa nello slalom di Gurgl, tappa austriaca della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/26, dominando entrambe le manche e chiudendo con il tempo complessivo di 1’48’’11. Una prova solida, precisa, che certifica il suo stato di forma e il ruolo di riferimento assoluto tra i pali stretti.

Al secondo posto, ancora una volta, c’è Lara Colturi: la giovane albanese continua la sua scalata verso l’élite dello slalom e chiude a 1’’23 dalla Shiffrin, centrando l’ennesimo podio consecutivo. Terza la svizzera Camille Rast, staccata di 1’’41.

Per l’Italia arrivano segnali positivi grazie a Lara Della Mea, che termina 18ª a +4’’12. Dopo una prima manche convincente che l’aveva vista chiudere 11ª, l’azzurra perde qualche posizione ma porta comunque a casa i primi punti della sua stagione, lasciandosi alle spalle il weekend difficile di Levi.

Ordine d’arrivo – Top 10

Mikaela Shiffrin (USA) 1’48’’11 Lara Colturi (ALB) +1’’23 Camille Rast (SUI) +1’’41 Wendy Holdener (SUI) +1’’59 Paula Moltzan (USA) +1’’74 Katharina Truppe (AUT) +2’’05 Lena Duerr (GER) +2’’23 Sara Hector (SWE) +2’’24 Emma Aicher (GER) +2’’79 Anna Swenn Larsson (SWE) +2’’84 Lara Della Mea (ITA) +4’’12

Classifica generale

Shiffrin consolida il primato con 250 punti, davanti a Colturi (196) e Moltzan (175). Tra le azzurre le migliori sono Asja Zenere (34ª con 14 punti) e Lara Della Mea (37ª con 13 punti).