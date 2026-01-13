Brignone verso l’Olimpiade: “Ho dolori ovunque”. Come sta davvero

Federica Brignone non molla e si prepara al massimo per l’Olimpiade: le condizioni della sciatrice verso l’appuntamento più importante

Ogni mattina, c’è solo un pensiero in mente per Federica Brignone: non mollare mai. D’altronde, una campionessa di questa portata, semplicemente iconica per lo sport italiano e tra le migliori di sempre, non può gettare la spugna proprio ora, a 35 anni, e con l’ultima grande occasione di scrivere la storia.

Eppure gli ostacoli non mancano, soprattutto il dolore che prova quotidianamente tra un check e l’altro al ginocchio e alla tibia dopo l’operazione alla gamba sinistra dello scorso 4 aprile. In molti hanno pensato che si trattasse della fine dopo la smorfia atroce sul volto, l’anticamera dell’addio.

E invece è ancora lì, pronta a sfidare tutte le migliori per la quinta volta nella rassegna più importante che una sciatrice possa affrontare. Ora sono le settimane decisive per prepararsi al meglio, in Italia, lì dove si può allenare sulla pista olimpica, anche se non proprio con le stesse condizioni.

Il programma finale, però, non è ancora così chiaro: “La verità la sappiamo io e la mia squadra, vedendo giorno per giorno come va e se me la sentirò di provare prima dell’Olimpiade“, ha dichiarato Brignone a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Le condizioni di Federica Brignone verso l’Olimpiade: le ultime

La sciatrice ha dichiarato di avere una voglia matta di gareggiare, ma anche che nelle sue condizioni “nessuna l’avrebbe fatto”. E non esitiamo a crederlo, visto ciò che ha dovuto patire la regina dello slalom gigante negli ultimi mesi.

“Da quando mi sono operata non ho fatto un giorno senza sentire male al ginocchio, alla tibia e al perone”, ha dichiarato Brignone. “Fino a due mesi fa zoppicavo sulle scale, quindi va bene così”. Il dolore, quindi, non manca e la condizione non può essere al top, soprattutto nel gigante, dove le difficoltà aumentano.

Brignone, però, non getta la spugna e punta a regalarsi un’ultima enorme soddisfazione, contro tutto e tutti. E la certezza è che il pubblico di casa la spingerà anche oltre i limiti del suo stesso corpo.