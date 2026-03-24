Braathen conquista la Coppa di gigante, Vinatzer chiude nono nella classifica di specialità

Il brasiliano trionfa ad Hafjell e approfitta dell’uscita di Odermatt per assicurarsi la Coppa di gigante. Tra gli azzurri Vinatzer è nono nella classifica finale di specialità.

Lucas Pinheiro Braathen firma un’altra impresa e regala al Brasile la Coppa di gigante, conquistata al termine della gara di Hafjell, in Norvegia. Lo sciatore ha dominato entrambe le manche e, complice l’uscita di Marco Odermatt, ha chiuso la classifica di specialità con 547 punti, davanti allo svizzero fermo a 495. Terzo posto finale per Loic Meillard con 486 punti.

Braathen ha conquistato anche la vittoria di giornata con il tempo complessivo di 2’20″65, precedendo proprio Meillard di 58 centesimi e Atle Lie McGrath, terzo a 87 centesimi. Il successo permette al brasiliano di salire a 1058 punti nella classifica generale, mantenendo il secondo posto alle spalle di Odermatt.

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Vinatzer tra i migliori dieci nella classifica di specialità

Buone indicazioni per l’Italia grazie ad Alex Vinatzer, che chiude al 19° posto nella gara norvegese ma riesce comunque a conquistare il nono posto nella classifica finale di gigante, con 224 punti complessivi. Più indietro Giovanni Franzoni, che termina la prova al 21° posto.

“In generale ho un grande problema sulle piste salate – ha spiegato Vinatzer – perché non sono a tempo, non mi sento bene e non riesco a rendere. Sono partito bene sulla neve invernale ad inizio stagione, ma poi non ho avuto un rendimento sufficiente nel finale. È la mia miglior stagione in gigante, ma dovrò lavorare su questi aspetti per ripartire molto meglio l’anno prossimo”.

Franzoni guarda alla prossima stagione

Giovanni Franzoni ha tracciato un bilancio positivo dell’annata appena conclusa: “Penso di essere stato abbastanza bravo a gestire una stagione emozionante e stancante come questa. Però sono riuscito a rimanere tranquillo e voglio ringraziare lo staff e tutti quelli che mi hanno aiutato. Ora posso riposarmi un po’ per poi ricominciare a lavorare per la prossima”.