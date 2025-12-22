Alta Badia, Clement davanti a tutti dopo la prima manche dello slalom: Vinatzer in corsa per il podio

Il francese Noel Clement comanda la classifica provvisoria dello slalom maschile di Coppa del Mondo. Buone sensazioni per Alex Vinatzer, settimo e miglior azzurro.

È Noel Clement a chiudere al comando la prima manche dello slalom maschile di Alta Badia, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il francese ha fatto segnare il miglior tempo in 53″30, precedendo di appena 9 centesimi il norvegese Atle Lie McGrath. Terza posizione provvisoria per lo svizzero Loïc Meillard, staccato di 26 centesimi.

Tra gli italiani si mette in evidenza Alex Vinatzer, settimo a 73 centesimi, pienamente in corsa per le posizioni che contano. Il finanziere altoatesino ha mostrato solidità soprattutto nella parte finale del tracciato, lasciando aperti spiragli importanti in vista della seconda manche.

«Ho avuto buone sensazioni da metà pista in giù – ha spiegato Vinatzer – ora ho capito meglio come affrontare il primo tratto restando più attivo. La neve è molto asciutta e non è semplice capire quanto spingere. Vedremo la tracciatura della seconda manche e proverò a migliorare».

Passa il taglio anche Tommaso Sala, ventiseiesimo al termine della prima prova. «Mi aspettavo qualcosa in più – ha ammesso il poliziotto lecchese – mi sono un po’ addormentato perché c’era molto spazio tra le porte. La gara però resta apertissima e proverò a sfruttare il pettorale nella seconda manche».

Fuori dai giochi invece Tobias Kastlunger, Mattia Canins e Simon Maurberger, mentre Tommaso Saccardi è uscito di pista.

La seconda manche è in programma alle ore 13.30, con diretta tv su Rai Due ed Eurosport.

Ordine di arrivo – 1ª manche slalom maschile Alta Badia