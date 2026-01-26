Allemand non scende dal podio: Sara terza nel SuperG di Orcières, Dorigo vince

La piemontese continua il momento magico in Coppa Europa: terzo posto in Francia dopo due vittorie a St. Anton e leadership rafforzata nella classifica di specialità

Sara Allemand continua a essere una delle grandi protagoniste della Coppa Europa di sci alpino. La venticinquenne di Bardonecchia sale ancora sul podio, chiudendo terza nel SuperG di Orcières Merlette, gara che ha aperto la tappa francese del circuito continentale.

Un risultato che conferma l’eccezionale stato di forma dell’azzurra, reduce da due vittorie consecutive in SuperG a St. Anton am Arlberg, e che porta a sette il totale dei podi in carriera in Coppa Europa.

Dorigo vince, Allemand ancora sul podio

La vittoria di giornata è andata alla tedesca Fabiana Dorigo, che ha fatto segnare il miglior tempo in 1’06″34, precedendo l’austriaca Lisa Grill (+0″47) e proprio Sara Allemand, terza a 0″61 dalla vetta.

A completare la top five le due svizzere Stefanie Grob (+0″73) e Jasmin Mathis (+0″75), in una gara dai distacchi contenuti e dal livello tecnico elevato.

Italia protagonista: tre azzurre in top 10

Ottime indicazioni anche per il resto della squadra italiana. Ilaria Ghisalberti ha chiuso in ottava posizione a 0″89, seguita da Carlotta De Leonardis, nona a 0″96, confermando la profondità del gruppo azzurro.

A punti anche:

Ludovica Righi , 19ª a 1″39

Sara Thaler , 21ª a 1″47

Vicky Bernardi, 29ª a 2″11

Da segnalare il 30° posto della classe 2008 Arianna Putzer, che conquista il primo punto in carriera in Coppa Europa.

Fuori dalla zona punti, ma comunque protagoniste, Giulia Albano, Federica Lani e Sofia Amigoni, mentre più attardate Alice Calaba, Ivy Schölzhorn, Monica Zanoner e Beatrice Mazzoleni.

Allemand leader del SuperG e seconda nella generale

Grazie al nuovo podio, Sara Allemand consolida la leadership nella classifica di specialità del SuperG con 260 punti, aumentando il vantaggio sulla norvegese Marte Monsen (160). Terza è proprio Lisa Grill con 121 punti.

Nella classifica generale di Coppa Europa, la piemontese sale a 450 punti, seconda alle spalle della pisana Alice Pazzaglia (580), con la svizzera Stefanie Grob terza a quota 367.

La tappa di Orcières prosegue

La tappa di Orcières Merlette continuerà martedì e mercoledì con le giornate di prova, in vista delle discese libere in programma giovedì e venerdì, appuntamenti che potranno offrire ulteriori opportunità alle azzurre per confermarsi ai vertici del circuito.