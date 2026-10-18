Ciclismo, McNulty vince la Veneto Classic 2026: primo successo in maglia iridata

Il campione del mondo americano attacca sulla Diesel Farm a 10 chilometri dal traguardo e arriva da solo a Bassano del Grappa. Charmig secondo, Sivakov terzo. Scaroni chiude sesto, Ulissi nono.

Brandon McNulty conquista la Veneto Classic 2026 e centra il primo successo con la maglia iridata. Il campione del mondo americano si impone in solitaria a Bassano del Grappa al termine di un’azione decisiva lanciata sulla Diesel Farm, ultimo strappo di giornata.

McNulty ha staccato il compagno di fuga Anthon Charmig sulla salita, in parte sterrata, quando mancavano circa 10 chilometri al traguardo. Dopo aver affrontato anche la successiva discesa tecnica e sterrata, lo statunitense è riuscito a costruire il margine necessario per involarsi da solo verso l’arrivo sotto il Ponte degli Alpini.

McNulty attacca sulla Diesel Farm

La corsa si decide dunque nel finale. McNulty e Charmig arrivano insieme ai piedi dell’ultima difficoltà, ma il campione del mondo cambia passo sulla Diesel Farm e riesce a fare la differenza.

Il corridore della UAE Emirates XRG prosegue poi senza esitazioni anche nella discesa e nel tratto conclusivo, tagliando il traguardo in 3h32’57”.

Alle sue spalle Charmig limita i danni e conquista il secondo posto a 1’06”. Terza posizione per Pavel Sivakov, compagno di squadra di McNulty, staccato di 1’32”.

Scaroni sesto, Ulissi nono

Buona prova anche per Christian Scaroni, che nella sua ultima gara della stagione chiude al sesto posto con un ritardo di 2’09” dal vincitore.

Tra i primi dieci entra anche Diego Ulissi, nono a 2’10”.

Quarto posto per Clément Berthet, quinto per Marc Hirschi. Alle spalle di Scaroni chiudono Quinten Hermans e Marcel Camprubí, rispettivamente settimo e ottavo, mentre Benoît Cosnefroy completa la top ten.

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L’ordine d’arrivo della Veneto Classic 2026

1. Brandon McNulty (UAE Emirates XRG) 3h32’57”

2. Anthon Charmig (Uno-X Mobility) +1’06”

3. Pavel Sivakov (UAE Emirates XRG) +1’32”

4. Clément Berthet (Groupama-FDJ United) +1’53”

5. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) +2’02”

6. Christian Scaroni (XDS Astana Team) +2’09”

7. Quinten Hermans (Q36.5 Pro Cycling Team) +2’10”

8. Marcel Camprubí (Q36.5 Pro Cycling Team) +2’10”

9. Diego Ulissi (XDS Astana Team) +2’10”

10. Benoît Cosnefroy (UAE Emirates XRG) +2’10”

Per McNulty arriva così il primo successo dopo la conquista del titolo mondiale, al termine di una Veneto Classic decisa con un attacco nel finale e chiusa in solitaria nel cuore di Bassano del Grappa.